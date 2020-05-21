Пандемия коронавируса , 21 мая, 15:13
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Минобрнауки заявило о не готовой к онлайн-обучению инфраструктуре вузов
Валерий Фальков
Информационная инфраструктура многих вузов России оказалась неготовой к переходу учебного процесса в онлайн во время эпидемии коронавируса в стране. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Трансляцию вел телеканал РБК.
«Сыграло свою роль несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации образовательной деятельности в дистанционном формате», — пояснил он.
Министр заявил о необходимости доработать и внедрить соответствующие платформы во всех высших учебных заведениях.
Фальков также подчеркнул, что речь не идет о полной замене одной системы на другую, и дистанционное образование нельзя сравнивать с традиционным и предлагать его в качестве полноценной альтернативы.
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