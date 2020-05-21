Минобрнауки заявило о не готовой к онлайн-обучению инфраструктуре вузов

Валерий Фальков (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Информационная инфраструктура многих вузов России оказалась неготовой к переходу учебного процесса в онлайн во время эпидемии коронавируса в стране. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Сыграло свою роль несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации образовательной деятельности в дистанционном формате», — пояснил он.

Министр заявил о необходимости доработать и внедрить соответствующие платформы во всех высших учебных заведениях.

Фальков также подчеркнул, что речь не идет о полной замене одной системы на другую, и дистанционное образование нельзя сравнивать с традиционным и предлагать его в качестве полноценной альтернативы.

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