МГУ решил возобновить обучение студентов в очном формате

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Руководство Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова приняло решение вернуть студентов на занятия в офлайн-формате. Об этом говорится в приказе, который подписал ректор Виктор Садовничий.

«Начать весенний семестр 2020/21 учебного года в Московском университете 8 февраля», — говорится в тексте документа.

В приказе отмечается, что во время занятий в вузе должны соблюдаться все меры по профилактике распространения коронавируса COVID-19. Студенты и преподаватели должны быть обеспечены масками и перчатками. Кроме того, вводится контроль за соблюдением социальной дистанции и применением средств индивидуальной защиты.

Руководство МГУ напомнило, что проведение массовых мероприятий на территории вуза по-прежнему запрещено. Преподаватели, профессора и сотрудники старше 65 лет с хроническими заболеваниями будут допущены к работе по согласованию.