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Пандемия коронавируса ,  
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МГУ решил возобновить обучение студентов в очном формате

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Руководство Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова приняло решение вернуть студентов на занятия в офлайн-формате. Об этом говорится в приказе, который подписал ректор Виктор Садовничий.

«Начать весенний семестр 2020/21 учебного года в Московском университете 8 февраля», — говорится в тексте документа.

В приказе отмечается, что во время занятий в вузе должны соблюдаться все меры по профилактике распространения коронавируса COVID-19. Студенты и преподаватели должны быть обеспечены масками и перчатками. Кроме того, вводится контроль за соблюдением социальной дистанции и применением средств индивидуальной защиты.

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Фото:Alessandro Barone / Pacific Press via ZUMA Wire / ТАСС

Руководство МГУ напомнило, что проведение массовых мероприятий на территории вуза по-прежнему запрещено. Преподаватели, профессора и сотрудники старше 65 лет с хроническими заболеваниями будут допущены к работе по согласованию.

Несколько дней назад министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что эпидемиологическая ситуация во многих городах России позволяет вузам вернуться к очному формату обучения. Он отметил, что студенты начнут учиться в традиционном формате «в самое ближайшее время».

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В Москве и Санкт-Петербурге дистанционный формат обучения в вузах из-за пандемии был введен с середины ноября. Для региональных вузов Минобрнауки рекомендовало также перейти на удаленное обучение с 13 ноября по 6 февраля, но решение об этом должны были принимать сами учебные заведения и местный Роспотребнадзор, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе.

В конце декабря Фальков говорил, что на тот момент дистанционное обучение было организовано примерно в половине российских регионов. По его словам, свыше 60% российских студентов обучались дистанционно, около 40% российских вузов работают в удаленном формате.

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