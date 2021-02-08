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Пандемия коронавируса ,  
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Студенты российских вузов вернулись к очным занятиям

К офлайн-обучению вернулись студенты вузов, которые подведомственны департаменту образования столицы. Вместе с тем некоторые учащиеся продолжат находиться на удаленке, например студенты ВШЭ и СПбГУ
Фото: Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС
Фото: Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС

Студенты многих вузов с 8 февраля выйдут с дистанционного обучения на очное. Министерство науки и высшего образования в конце января постановило, что все подведомственные вузы (полный список здесь) могут выйти с дистанционки с 8 февраля, что совпадает с началом нового семестра. Такое же решение приняло Министерство культуры в отношении подведомственных ему вузов творческих направлений (полный список здесь).

Студенты московских вузов, подведомственных столичному департаменту образования, в понедельник, 8 февраля, также должны вернуться к обучению в очном формате. Соответствующий указ ранее подписал мэр города Сергей Собянин.

«С 8 февраля 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования», — говорится в документе.

Минобрнауки объявило о возвращении вузов к очному обучению с 8 февраля
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Учащимся разблокировали транспортные карты, позволяющие ездить по льготным ценам.

В Минобрнауки и Минкультуры отметили, что учебные заведения должны соблюдать требования Роспотребнадзора, а это означает, в частности, соблюдение социальной дистанции, масочный режим на занятиях и регулярные проверки температуры студентов.

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Крупные вузы также сообщали о планах вернуть студентов с удаленки. О выходе своих студентов с удаленки с 8 февраля сообщили в МГУ и РАНХиГС. При этом во ВШЭ и СПбГУ рассказали, что студенты будут постепенно возвращаться к очному формату обучения.

Так, в СПбГУ заявили, что в начале семестра и вплоть до 28 февраля большинство направлений подготовки вуз планирует проводить с применением информационно-коммуникационных технологий. Если эпидемическая обстановка изменится, то занятия переведут в аудитории. Вместе с тем программы медицинской и творческой направленности, а также ряда других с 11 февраля будут проводиться в смешанном формате очного обучения, отметили в вузе.

Студенты РУДН в феврале вернутся к очному обучению
Общество

В свою очередь, во ВШЭ заявили, что вуз планирует вернуться к офлайн-обучению в гибридном формате с 29 марта, а пока общие ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, сохранятся. «Например, в аудитории будут находиться не более 50 человек, а офлайн-занятия будут не более трех дней в неделю. Некоторые занятия по разным причинам останутся онлайн», — сообщало руководство ВШЭ.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков говорил, что российские университеты не будут работать дистанционно после завершения пандемии коронавируса. Он пояснил, что в российских реалиях качество дистанционного обучения все еще отстает от традиционного. «Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору», — признал министр.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Анна Громова, Михаил Юшков
Москва студенты учеба коронавирус вузы высшее образование дистанционное обучение
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Студенты московских вузов вернутся с удаленки 8 февраля
Общество
Минкульт разрешил творческим вузам вернуться к очным занятиям
Общество
Минобрнауки объявило о возвращении вузов к очному обучению с 8 февраля
Общество
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