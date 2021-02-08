Студенты российских вузов вернулись к очным занятиям

В Минобрнауки и Минкультуры отметили, что учебные заведения должны соблюдать требования Роспотребнадзора, а это означает, в частности, соблюдение социальной дистанции, масочный режим на занятиях и регулярные проверки температуры студентов.

Крупные вузы также сообщали о планах вернуть студентов с удаленки. О выходе своих студентов с удаленки с 8 февраля сообщили в МГУ и РАНХиГС. При этом во ВШЭ и СПбГУ рассказали, что студенты будут постепенно возвращаться к очному формату обучения.

Так, в СПбГУ заявили, что в начале семестра и вплоть до 28 февраля большинство направлений подготовки вуз планирует проводить с применением информационно-коммуникационных технологий. Если эпидемическая обстановка изменится, то занятия переведут в аудитории. Вместе с тем программы медицинской и творческой направленности, а также ряда других с 11 февраля будут проводиться в смешанном формате очного обучения, отметили в вузе.

В свою очередь, во ВШЭ заявили, что вуз планирует вернуться к офлайн-обучению в гибридном формате с 29 марта, а пока общие ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, сохранятся. «Например, в аудитории будут находиться не более 50 человек, а офлайн-занятия будут не более трех дней в неделю. Некоторые занятия по разным причинам останутся онлайн», — сообщало руководство ВШЭ.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков говорил, что российские университеты не будут работать дистанционно после завершения пандемии коронавируса. Он пояснил, что в российских реалиях качество дистанционного обучения все еще отстает от традиционного. «Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору», — признал министр.