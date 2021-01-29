Пандемия коронавируса , 29 янв, 09:02
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Минобрнауки объявило о возвращении вузов к очному обучению с 8 февраля
Вузы, подведомственные Минобрнауки, возобновят очное обучение с 8 февраля. Но они будут обязаны соблюдать меры безопасности: контролировать температуру у посетителей и не допускать к занятиям тех, у кого есть симптомы инфекции
С 8 февраля все вузы, подведомственные Минобрнауки, возвращаются к традиционному формату обучения. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении ведомства.
Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Возвращение к очному обучению для вузов должно быть реализовано с профилактическими мерами, рекомендованными к соблюдению Роспотребнадзором, подчеркнули в ведомстве.
В их числе:
- создание условий для гигиенической обработки рук антисептическими средствами;
- контроль температуры бесконтактным способом у всех, кто входит в здание вуза;
- соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;
- ограничение посещения вуза теми, у кого есть симптомы инфекционных заболеваний;
- обработка всех контактных плоскостей (ручек дверей, парт, выключателей) дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в четыре часа;
- проветривание помещений.