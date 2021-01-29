Минобрнауки объявило о возвращении вузов к очному обучению с 8 февраля

Вузы, подведомственные Минобрнауки, возобновят очное обучение с 8 февраля. Но они будут обязаны соблюдать меры безопасности: контролировать температуру у посетителей и не допускать к занятиям тех, у кого есть симптомы инфекции

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

С 8 февраля все вузы, подведомственные Минобрнауки, возвращаются к традиционному формату обучения. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении ведомства.

Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Возвращение к очному обучению для вузов должно быть реализовано с профилактическими мерами, рекомендованными к соблюдению Роспотребнадзором, подчеркнули в ведомстве.

В их числе: