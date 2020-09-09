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Отравление Навального ,  
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Die Zeit назвал спасителей Навального и отравивший его яд

По данным издания, Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок». Это вещество невозможно получить вне стен специальной лаборатории, оно недоступно для обычных преступников
Клиника «Шарите» в Берлине, где находится Алексей Навальный
Клиника «Шарите» в Берлине, где находится Алексей Навальный (Фото: Hayoung Jepon / EPA / ТАСС)

Алексей Навальный выжил благодаря «цепочке счастливых обстоятельств», главными среди которых были реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и также действия врачей, вколовших ему атропин. Об этом пишет немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на неназванных экспертов.

Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок», сообщает издание со ссылкой на Институт фармакологии и токсикологии бундесвера.

«Навальный должен был умереть на борту самолета. То, что он еще жив, говорят в Берлине, было связано лишь с цепочкой счастливых обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, аварийно посадившего машину, а также врачей в Омске, которые немедленно впрыснули Навальному противоядие атропин», — пишет издание.

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального
Общество
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Новая модификация «Новичка» более смертоносна и должна действовать медленнее, чем известные до сих пор варианты. Следы яда были обнаружены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил.

«Операция с таким летальным и сложным ядом может быть проведена только разведкой, считают немецкие эксперты. Само по себе существование нового варианта «Новичка» исключает, что какой-нибудь российский олигарх, например, получил его в свое распоряжение», — пишет издание.

Для изготовления этого двухкомпонентного яда нужна специальная лаборатория, он недоступен для обычных преступников, пишет Die Zeit. Кроме того, немецкие спецслужбы «считают немыслимым», чтобы отравление совершила иностранная разведка на глазах у ФСБ, которая внимательно следила за Навальным.

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Александр Сабаев

О следах яда на бутылке ранее писало издание Der Spiegel. По его данным, эту бутылку сохранили родственники оппозиционера, после того как ему стало плохо в самолете 20 августа, и позже передали врачам в Берлине. Предположительно, Навальный отпил из бутылки уже после того, как яд попал в его организм, оставив на ней следы отравляющего вещества. Кроме того, яд был обнаружен в образцах крови, мочи и на коже политика.

О бутылке, переданной немецким властям, не упоминали ни пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которая сопровождала его в поездке, ни жена политика Юлия, которая приехала к нему в больницу в Омске после экстренной посадки самолета. Ярмыш, которая сразу заявила, что Навального отравили, рассказала о чае, который Навальный выпил в аэропорту Томска.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, лайнер срочно посадили в Омске, где политик был госпитализирован в больницу скорой помощи. Его положили в токсикологическую реанимацию. Однако омские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Позже правительство Германии официально объявило, что политика отравили веществом из группы ядов «Новичок».

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Клиника &laquo;Шарите&raquo; в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечение Алексей Навальный

Врачи омской клиники 21 августа, когда там еще находился Навальный, заявили, что его анализах следы каких-либо ядов не обнаружены. «Ядов или следов их пребывания в крови и моче госпитализированного в Омске Алексея Навального на сегодняшний день не выявлено», — сказал тогда заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

Генпрокуратура 27 августа заявила, что не нашла признаков уголовного преступления при проверке госпитализации Навального. «Каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А. А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», — заявили тогда в ведомстве. Генпрокуратура также направила в Германию запрос о правовой помощи и попросила предоставить доказательства предварительных диагнозов Навального, которые озвучили немецкие медики, и документы в отношении исследований специалистов во время перевозки политика в Берлин и его нахождения в клинике «Шарите».

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, в его ведомстве не видят в ситуации с Навальным криминальной составляющей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следствие делу Навального будет начато, если подтвердится информация о наличии отравляющих веществ в его организме.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Алексей Навальный, яд, Германия, эксперты
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