Омский токсиколог назвал диагноз врачей Навального в Германии фантастикой

Александр Сабаев (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Диагноз «отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы», который поставили в немецкой клинике оппозиционеру Алексею Навальному, является «фантастическим предположением». Об этом сообщил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает «РИА Новости».

«Очень удивительно. Но это даже не диагноз. Это какая-то даже не версия, а какая-то фантастика», — заявил медик. По его словам, это предположение, «не подтвержденное ни документально, ни клинически, никаким образом».

Материал дополняется