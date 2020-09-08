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Отравление Навального ,  
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Омский токсиколог назвал диагноз врачей Навального в Германии фантастикой

Александр Сабаев
Александр Сабаев (Фото: Евгений Софийчук / ТАСС)

Диагноз «отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы», который поставили в немецкой клинике оппозиционеру Алексею Навальному, является «фантастическим предположением». Об этом сообщил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает «РИА Новости».

«Очень удивительно. Но это даже не диагноз. Это какая-то даже не версия, а какая-то фантастика», — заявил медик. По его словам, это предположение, «не подтвержденное ни документально, ни клинически, никаким образом».

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Теги: Алексей Навальный, отравление, Омская область
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