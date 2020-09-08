Отравление Навального , 08 сен, 15:40
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Омский токсиколог назвал диагноз врачей Навального в Германии фантастикой
Александр Сабаев
Диагноз «отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы», который поставили в немецкой клинике оппозиционеру Алексею Навальному, является «фантастическим предположением». Об этом сообщил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает «РИА Новости».
«Очень удивительно. Но это даже не диагноз. Это какая-то даже не версия, а какая-то фантастика», — заявил медик. По его словам, это предположение, «не подтвержденное ни документально, ни клинически, никаким образом».
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