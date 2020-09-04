Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального

Министр внутренних дел отметил, что пока нет оснований полагать, что в произошедшем с Навальным есть какой-то криминал. Ранее в Германии назвали это атакой на него

Владимир Колокольцев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Глава МВД Владимир Колокольцев полагает, что в ситуации с оппозиционером Алексея Навального нет криминальной составляющей. Об этом министр сообщил «Интерфаксу».

«Откуда ему (криминалу. — РБК) там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — сказал Колокольцев.

В конце августа берлинская клиника «Шарите», в которой находится на лечении Навальный, заявила, что врачи обнаружили у пациента признаки отравления веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в больнице тогда не определили.

2 сентября правительство Германии сделало заявление, в котором указало, что политик был отравлен химическим отравляющим веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичка». К этим выводам пришли эксперты лаборатории бундесвера в Мюнхене.