Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 15:02
Собянин сообщил о планах по удвоению московского метро Общество, 15:14 Появилось видео вакцинации Шойгу от коронавируса Общество, 15:11 Месси решил не уходить из «Барселоны» Спорт, 15:07 Первые итоги разрешенной онлайн-продажи лекарств: спрос и обходные схемы Pro, 15:02 Как получить налоговый вычет за обучение Экономика образования, 15:00  Штрафы и уголовное дело. Как инициатива Минфина повлияет на криптобизнес Крипто, 14:51 Актер Роберт Дауни-младший сообщил о прекращении сотрудничества с Marvel Общество, 14:45 Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального Общество, 14:41 Сбербанк создал компанию по развитию беспилотных автомобилей Бизнес, 14:38 Шойгу сделал прививку от коронавируса Общество, 14:31 НАТО потребовало от России раскрыть программу производства «Новичка» Политика, 14:20 Песков назвал условие начала следствия по делу Навального Общество, 14:15 Власти предложили новый порядок компенсаций по вложениям в инфраструктуру Бизнес, 14:09 Больше не тайна: вашу цифровую личность продают за $200 Pro, 14:06
Отравление Навального ,  
0 

Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального

Министр внутренних дел отметил, что пока нет оснований полагать, что в произошедшем с Навальным есть какой-то криминал. Ранее в Германии назвали это атакой на него
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Глава МВД Владимир Колокольцев полагает, что в ситуации с оппозиционером Алексея Навального нет криминальной составляющей. Об этом министр сообщил «Интерфаксу».

«Откуда ему (криминалу. — РБК) там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — сказал Колокольцев.

В конце августа берлинская клиника «Шарите», в которой находится на лечении Навальный, заявила, что врачи обнаружили у пациента признаки отравления веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в больнице тогда не определили.

2 сентября правительство Германии сделало заявление, в котором указало, что политик был отравлен химическим отравляющим веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичка». К этим выводам пришли эксперты лаборатории бундесвера в Мюнхене.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

В правительстве назвали произошедшее атакой на Навального и решительно осудили ее. В Берлине также пообещали обсудить ситуацию с партнерами по ЕС и НАТО и выработать совместную реакцию.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой преступления и выразила мнение, что его «хотели заставить замолчать».

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

НАТО и Евросоюз потребовали у Москвы провести полное расследование причин произошедшего с Навальным.

После заявления немецкого правительства пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что омские врачи, которые лечили Навального первые два дня после ухудшения самочувствия, не нашли следов отравляющих веществ в организме политика. Он также отмечал, что расследование отравления Навального будет начато де-юре в случае, если подтвердится информация о наличии отравляющих веществ.

Представитель российского МИД Мария Захарова в свою очередь посчитала сообщение правительства ФРГ информационной кампанией, так как, по ее словам, ему на хватает доказательной базы.

Омский врач допустил влияние алкоголя или солнца на состояние Навального
Политика
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Представитель немецкой парламентской группы ХДС/ХСС по внешней политике Юрген Хардт заявил, что в Берлине не исключают введений новых санкций против России из-за отравления оппозиционера. Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» также потребовала от правительства остановить строительства газопровода «Северный поток-2».

В Кремле заявили, что не видят поводов для введения новых ограничений против России и подчеркнули, что не приемлют «санкционного разговора и санкционного языка».

Автор: Мария Лисицына
Теги: Алексей Навальный, Владимир Колокольцев, Германия
Материалы по теме
Песков назвал условие начала следствия по делу Навального
Общество
Минск передал ФСБ данные о фальсификациях в словах Меркель про Навального
Политика
Омский врач допустил влияние алкоголя или солнца на состояние Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter