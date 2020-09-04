Песков назвал условие начала следствия по делу Навального

Институт фармакологии и токсикологии бундесвера (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

Следствие по поводу ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным будет начато де-юре, если подтвердится информация о наличии отравляющих веществ в его организме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков напомнил, что МВД уже начало доследственную проверку из-за госпитализации Навального 20 августа.

«Де-факто это и есть следственные действия, они выполняются. Если найдется подтверждение информации о наличии в биологических пробах пациента каких-либо отравляющих веществ, то, конечно, нет сомнений, что последует и де-юре открытие следствия», — сказал пресс-секретарь президента.

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