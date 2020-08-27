Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 13:51
Интервью Владимира Путина о протестах в Белоруссии и коронавирусе. Видео Политика, 16:28 Россия запросила у Германии данные о лечении Навального Политика, 16:26 В редакции The Village Беларусь в Минске прошли обыски Общество, 16:17 «Другой» мозг: как работает сознание зумеров Совместный проект, 16:16 СМИ сообщили о желании Месси воссоединиться с Неймаром в «Манчестер Сити» Спорт, 16:10 В России в 2020 году может обанкротиться 200 застройщиков жилья Недвижимость, 16:06 Кто должен внедрять ИИ в компании и какие компетенции для этого нужны Индустрия 4.0, 16:00  Девушки встали в «цепь солидарности» возле Красного костела в Минске Политика, 15:59 Путин нашел недостаток на открытой в Крыму трассе «Таврида» Общество, 15:53 Приморье предложило Москве схему стабилизации топливного рынка в регионе Бизнес, 15:47 Компании Татарстана инвестировали в блокчейн-разработки более ₽1 млрд Крипто, 15:44 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 15:44 Как запомнить известные художественные стили РБК и Билайн, 15:35 Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму Общество, 15:34
Отравление Навального ,  
0 

Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального

Ведомство запросило у Германии доказательства предварительных диагнозов, озвученных клиникой «Шарите». Немецкие специалисты, в отличие от омских врачей, указывают, что Навального отравили
Фото: Алексей Петров / ТАСС
Фото: Алексей Петров / ТАСС

Генпрокуратура не нашла признаков уголовного преступления при проверке госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А. А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», — заявили в генпрокуратуре.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Ведомство начало проверку еще 20 августа, Генпрокуратура назвала это «стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами».

Российская сторона запросила Германию о правовой помощи в рамках проверки, сообщила Генпрокуратура. В частности, Москва попросила предоставить доказательства предварительных диагнозов Навального, которые озвучили немецкие медики, и документы в отношении исследований специалистов во время перевозки политика в Берлин и его нахождения в клинике «Шарите». По данным ведомства, Берлин подтвердил получение запроса и выразил намерение взаимодействовать с российскими правоохранительными органами.

Москва в свою очередь готова предоставить результаты экспертиз и исследований российских специалистов, добавили в Генпрокуратуре.

О доследственной проверке в связи с госпитализацией Навального также сообщило управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу. Ведомство заявило, что следователи уже провели работу по сбору информации о произошедшем, отследили маршрут оппозиционера, изъяли записи камер видеонаблюдения и вероятные вещдоки.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Алексея Навального
Общество
Фото: Markus Schreiber / AP

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Политик находится в коме. Его соратники считают, что его отравили. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что произошедшее не является отравлением.

С их мнением не согласились медики берлинской клиники «Шарите», куда Навального доставили 22 августа. После осмотра пациента специалисты заявили, что интоксикация могла быть вызвана ингибиторами холинэстеразы, конкретное вещество они не назвали. В клинике отмечают, что здоровье политика серьезно пострадало, но опасности для его жизни нет.

В Кремле заинтересованы в установлении причин произошедшего с Навальным, но выступают против того, чтобы «кто-то называл отравлением то, что пока не подтверждено как отравление», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Генпрокуратура, Алексей Навальный, проверка
Материалы по теме
Главы МИД ЕС обсудят отношения с Россией из-за отравления Навального
Политика
СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
Общество
Медики из Омска сообщили о борьбе за жизнь Навального в течение 44 часов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter