Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального

Ведомство запросило у Германии доказательства предварительных диагнозов, озвученных клиникой «Шарите». Немецкие специалисты, в отличие от омских врачей, указывают, что Навального отравили

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Генпрокуратура не нашла признаков уголовного преступления при проверке госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А. А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», — заявили в генпрокуратуре.

Ведомство начало проверку еще 20 августа, Генпрокуратура назвала это «стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами».

Российская сторона запросила Германию о правовой помощи в рамках проверки, сообщила Генпрокуратура. В частности, Москва попросила предоставить доказательства предварительных диагнозов Навального, которые озвучили немецкие медики, и документы в отношении исследований специалистов во время перевозки политика в Берлин и его нахождения в клинике «Шарите». По данным ведомства, Берлин подтвердил получение запроса и выразил намерение взаимодействовать с российскими правоохранительными органами.