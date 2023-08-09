На рынке «Садовод» в Москве выявили случаи кори

От кори привили 680 работников рынка, всего в Москве вакцинацию прошли 564 тыс. человек, сообщил Роспотребнадзор

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Три сотрудника рынка «Садовод» в Москве заразились корью, сообщает столичное управление Роспотребнадзора. Прививки получили 680 работников, которые ранее не болели и не прошли полный курс вакцинации.

Всего, по данным ведомства, в Москве вакцинацию прошли более 564 тыс. человек.

Случаи кори весной выявляли в столичных вузах, например, в МГУ, Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина, Политехническом университете и МГИМО.

В начале мая московский депздрав заявил, что рост заболеваемости в городе носит спорадический (отдельный, единичный) характер, заражаются в основном непривитые жители и ситуация находится под контролем. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что системных ограничений не требуется. По данным ведомства, общий уровень иммунизации от кори в России составляет примерно 95%.

Рост заболеваемостю корью в России начали фиксировать в марте; к апрелю случаи выявили в более чем 40 регионах страны. Роспотребнадзор связал это с прибытием мигрантов и цикличным накоплением непривитых людей. К концу мая, по данным ведомства, ситуация с корью стабилизировалась.

За неделю с 31 июля по 6 августа в стране зарегистрировали 2932 случая заболевания. За предыдущие семь дней — 2985, сообщал Роспотребнадзор.

Глава ведомства Анна Попова называла корь одной из самых высокозаразных вирусных инфекций, известных человеку. К группе риска, по ее словам, относится любой человек, не имеющий иммунитета, а также работники медицинских учреждений, образовательных организаций, торговли, мигранты и кочующие группы населения.