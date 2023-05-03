«Красный режим»: куда в России вернулась корь и как с ней борются регионы

Власти в середине апреля заявили об осложнении ситуации с заболеваемостью корью. РБК узнал, в каких регионах выявлены заболевшие и где есть проблемы с вакцинацией

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В середине апреля Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с корью и выявлении заболевания в 44 регионах. В январе началась «подчищающая» иммунизация от заболевания. РБК опросил региональные министерства и департаменты здравоохранения, а также региональные управления Роспотребнадзора о ситуации с корью.

На вопросы РБК ответили в 68 из 89 регионов, в нескольких субъектах информация публикуется в открытых источниках. Данные ряда регионов актуальны на конец прошлой недели, некоторые не раскрывают число заболевших. Так в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что фиксируют рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом «ситуация не является критической».

В каких регионах сообщают о десятках заболевших

Согласно данным Роспотребнадзора по Дагестану, в республике зарегистрировано 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. В пресс-службе Минздрава Дагестана заявили, что «население прививается».

«Родители все больше активно прививают своих детей. У нас нет вспышки, есть некоторый рост [заболеваемости]. Какие меры принимаются: максимальное информирование населения — что такое корь, как от нее защититься. Объясняем, как действует прививка. Максимальное информирование и вакцинация — все, что нужно в данный момент. Информируем о том, что при первых признаках болезни важно не заниматься выжиданием, самолечением, чтобы сразу информировали врача, ребенка не пускали в коллектив. Но у нас не так много этих случаев, чтобы срочно кого-то изолировать», — сказали в ведомстве.

В Самарской области с января по март 2023 года зарегистрировано 118 случаев лабораторно подтвержденной кори, об этом РБК сообщили в управлении Роспотребнадзора по области.

По данным, предоставленным РБК минздравом Курской области, в регионе с начала года зафиксировано 3 случая кори. Но в январе в Курской области была зафиксирована крупная вспышка кори с числом заболевших свыше 100 человек. Как ранее сообщал Роспотребнадзор, она произошла среди членов религиозной общины, которые отказывались от профилактических прививок.

В минздраве Подмосковья сообщили, что вспышки заболевания в регионе на данный момент нет, а имеются единичные случаи — с начала года зарегистрировано 88 заражений корью.

По состоянию на конец апреля в Ленинградской области зарегистрировано 75 случаев заболевания корью, из них 55 среди детей. Случаи заболевания были зарегистрированы на территории Выборгского, Киришского, Всеволжского и Гатчинского районов.

С начала года в Татарстане зарегистрировано 45 случаев кори. Случаи заболевания корью зарегистрированы в Казани, Тюлячинском, Ютазинском, Зеленодольском, Пестречинском районах и Набережных Челнах. Все они связаны с завозными случаями, говорят в Роспотребнадзоре.

В Кемеровской области зарегистрировано 8 очагов коревой инфекции c 35 заболевшими.

В Санкт-Петербурге с января по апрель подтвержден 31 случай заболевания корью, 13 из них среди детей. В восьми случаях болезнь была завезена. При этом с 2020 по 2022 год наблюдались единичные случаи заражения.

С 13 января зарегистрированы 33 случая заражения корью, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

В Краснодарском крае зарегистрирован 31 случай заражения корью, заболевшие выявлены в Краснодаре, Анапе, Сочи, Новороссийске и других городах. «Рост заболеваемости корью обусловлен активными миграционными процессами как внутри края, так и в стране в целом», — отметила глава регионального управлении Роспотребнадзора Мария Потемкина.

В Башкирии с марта зарегистрировано 24 случая кори, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Из них два случая были завозными — из Египта и Таджикистана.

От 1 до 3 случаев заражения корью выявлено в 11 регионах, в том числе в Ульяновской и Смоленской областях, в ХМАО, ЯНАО, а также в Адыгее, КБР и Карелии. От 4 до 9 случаев выявлено в 10 ответивших на запросы регионах — Воронежской, Иркутской, Астраханской, Оренбургской, Омской и Пензенской областях, в Чечне и Бурятии, а также в Красноярском и Ставропольском краях. В Республике Алтай было 11 случаев заболевания корью, все заболевшие – взрослые.

Где не выявлена корь

Не зарегистрировано случаев заражения корью в 34 регионах, в том числе в Псковской, Курганской, Тамбовской, Владимирской, Вологодской, Липецкой, Амурской, Белгородской, Сахалинской, Новгородской, Калининградской, Костромской, Брянской, Магаданской, Рязанской, Орловской и Мурманской областях, Карачаево-Черкесии, Забайкальском, Камчатском, Хабаровском, Пермском краях, ЕАО, Коми, Туве, Хакасии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Чукотке, а также в Крыму и Севастополе.

Как в регионах борются с корью

Из опрошенных регионов в депздраве Орловской области сообщили об отсутствии вакцины от кори для подчищающей иммунизации взрослых, отметив, что ее поставка ожидается в мае. В Воронежской области вакцину для подчищающей иммунизации тоже ожидают в мае, заявили в региональном депздраве. Для работы в очагах вакцина есть, в мае ожидается поставка дополнительных доз вакцины для подчищающей вакцинации, сообщили в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

«Сложность с поставками вакцины против кори связана с ухудшением

эпидемиологической ситуации по кори практически в половине регионов», — отметили в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.

В Депздраве Вологодской области сообщили, что для взрослых регион закупил 2500 доз вакцины, кроме того, «имеется 1000 доз для вакцинации мигрантов». Также о закупке вакцины за счет региона говорят в Минздраве Пермского края — дополнительно закупается 20 070 доз вакцины и в ближайшее время поставка еще 5000 тысяч доз вакцины, закупленной на средства федерального бюджета. Министерством здравоохранения Алтайского края направлены запросы производителям по необходимым внеочередным поставкам противокоревой вакцины за счет средств краевого бюджета в объеме 5350 доз. Департамент здравоохранения Ивановской области закупил 2000 доз вакцины.

В Башкирии закупили за счет регионального бюджета более 1000 доз вакцины. В региональном Роспотребнадзоре заявили, что с марта начали вакцинацию мигрантов и непривитого населения. О схожих мерах сообщают и в большинстве других регионов, прививают в первую очередь мигрантов, беженцев и приехавших из новых регионов и «кочующие группы населения.

В управлении Роспотребнадзора по Псковской области подчеркнули, что в регионе «организована работа» с населением, отказывающимся от профилактических прививок. В Крыму и Севастополе проводятся пересмотры медотводов от вакцинации (более 500 отменены) и работа с отказниками от прививок (снято более 5700 отказов), говорят в Роспотребнадзоре.

В минздраве ЛНР сообщили, что получили дополнительно вакцину для профилактической работы в очагах кори, единичные случаи которой были диагностированы в ЛНР. Количество полученной вакцины и число заболевших власти региона не раскрыли.

В Дагестане «основной акцент» в борьбе с корью «делается на организацию подчищающей иммунизации в детских коллективах. «Медицинскими бригадами в ежедневном режиме проводится обход детских садов и школ с целью проведения вакцинации, привлекаются лидеры общественного мнения, спортсмены, сотрудники духовенства», — сказали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Ранее в ведомстве говорили, что люди в ходе проведения противоэпидемических мероприятий зачастую не идут на контакт и отказываются прививаться.

В Ленинградской области сообщили, что привили в конце 2022 года за счет работодателей и бюджета региона более тысячи трудовых мигрантов.

«Врачи в Нижегородской области проинструктированы о том, что в случае, если у пациента наблюдается высокая температура и сыпь, нужно ставить диагноз «корь» под знаком вопроса. Далее следует проводить дифференциальную диагностику: собирать анамнез, брать анализы. Лечить корь можно только под наблюдением врача, стационарно. Мы перевели работу медицинской сети в так называемый красный режим. Это значит, что нужно усиленно следить за тем, чтобы пациенты и врачи носили маски в медицинских учреждениях, чтобы был максимально ограничен режим доступа в отделения реанимации и интенсивной терапии, где находятся самые уязвимые пациенты», — объясняет вице-губернатор Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, период «красного режима» в системе здравоохранения региона сохранится до конца текущего года, пока ситуация не стабилизируется в целом в стране, так как Нижегородская область — регион с высоким уровнем внутренней миграции, а многие люди приезжают из-за рубежа.

В Депздраве Москвы отметили, что немало родителей отказываются от вакцинации ребенка. «Эти мамы зачастую попадают под влияние так называемых антипрививочников, ставя под угрозу здоровье своих детей. Благодаря тому, что все карты детей в Москве переведены в исключительно электронный вид, существует полная база непривитых детей по всему городу… Врачи проанализировали анамнез каждого не привитого от кори ребенка и сформировали список тех детей, кому привиться от этого заболевания крайне необходимо. Родителям таких детей в апреле неоднократно направлялись уведомления о необходимости вакцинации против кори (СМС-сообщения, письма на электронные почты, push-уведомления в городских приложениях), а также звонили врачи поликлиник с разъяснением важности вакцинации. В итоге среднее количество обращений для вакцинации детей против кори увеличилось в 2,5 — 3 раза», — сообщили в столичном Депздраве.

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова постановила работодателям, нанимающим иностранных граждан, обеспечить подчищающую вакцинацию против кори.

В Москве также организовали систему обязательной вакцинации трудовых мигрантов в центре в Сахарово. За 2021 — 2022 гг. на базе миграционного центра привито против кори более 1,4 миллиона человек, в первом квартале 2023 года — уже более 300 тысяч человек. До конца года планируется иммунизировать порядка 900 тысяч трудовых мигрантов, приводят данные пресс-служба Депздрава столицы.