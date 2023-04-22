Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью

Рост заражения корью в России с конца 2022 года связан с периодом цикличности заболевания из-за накопления непривитых людей, объяснили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Рост заболеваемости связан с традиционным для кори периодом цикличности, обусловленным постепенным накоплением неиммунного населения», — заявили в ведомстве, отметив, что в эпидемический процесс включаются непривитые россияне и люди, прибывшие в Россию из стран ближнего зарубежья.

Около 10% выявленных случаев приходится на мигрантов, отметили в Роспотребнадзоре.

В начале марта Роспотребнадзор зафиксировал рост заражения корью в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском крае и еще ряде субъектов. Случаи также стали выявлять в учебных заведениях. Студентов Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина в Москве отправили на недельные каникулы из-за одного случая заболевания. Московский авиационный институт (МАИ) и Московский политех перевели своих студентов на дистанционное обучение.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что корь зарегистрировали уже в 44 регионах, однако никаких системных ограничений «абсолютно не требуется» благодаря предпринятым мерам.