Университет нефти и газа имени Губкина закрыли из-за вспышки кори

РГУ нефти и газа имени Губкина закрыли из-за вспышки кори и перевели студентов на удаленку

Случай заболевания зафиксировали в общежитии. В университете объявили внеплановые каникулы, студенты будут учиться дистанционно 21 день, их также попросили сделать прививку от кори

Фото: АГН «Москва»

Студентов Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина отправили на внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля из-за вспышки кори, сообщается на сайте университета.

«В Губкинском университете (Москва) проводятся противоэпидемиологические мероприятия по кори, в связи с этим объявлены внеплановые каникулы на указанные дни. Доступ в здание университета для студентов закрыт», — говорится в сообщении. Учащихся попросили пройти вакцинацию против кори и предоставить подтверждающие документы.

Как сообщили РБК в пресс-службе университета, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в вузе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Случай заболевания корью зафиксировали в одном из пяти общежитий вуза 11 апреля, это общежитие позже закрыли, а несколько студенческих групп отправили на карантин, узнал телеграм-канал «Осторожно, Москва». Как рассказал один из учащихся вуза, из общежития не выпускают тех, у кого нет прививки, а точное количество заболевших не известно.

12 апреля в московском управлении Роспотребнадзора сообщили «РИА Новости», что был выявлен один случай заболевания корью у студента РГУ им. Губкина. Вуз переводят на дистанционный режим обучения на 21 день.

«Департаментом здравоохранения города Москвы для проведения вакцинации в общежитиях организовано восемь прививочных бригад. Кроме этого, проводится вакцинация среди контактных лиц, проживающих по домашним адресам», — отметили в ведомстве.

В середине марта Роспотребнадзор сообщил о росте числа заболевших корью в России. Случаи обращений за помощью по этой причине зафиксировали в Московской, Ленинградской, Самарской и Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском крае и других субъектах.

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила провести «иммунизацию» населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.

Что касается причин роста числа заболевших корью, то в Роспотребнадзоре объяснили сложившуюся ситуацию с прибытием в вышеперечисленные регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья и заражением непривитых и непереболевших граждан России.