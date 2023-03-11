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Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью ситуацией с мигрантами

Роспотребнадзор: рост заболеваемости корью в стране связан с непривитыми мигрантами
Роспотребнадзор предупредил о распространении в стране кори вследствие прибытия людей из ближнего зарубежья. Опрошенные РБК эксперты объяснили, кому нужно вакцинироваться от болезни
Фото: Максим Киселев / ТАСС
Фото: Максим Киселев / ТАСС

В России выросло число заболевших корью. Случаи обращений к врачу по этой причине Роспотребнадзор зафиксировал в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском крае и еще ряде субъектов. Как сообщили РБК в ведомстве, в этих регионах оперативно проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия — выявляется круг контактных лиц, ведется иммунизация населения.

На фоне складывающейся ситуации главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори», которое предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.

Что касается причин роста заболевших корью, то в Роспотребнадзоре объяснили сложившуюся ситуацию с прибытием в вышеперечисленные регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья и заражением непривитых и непереболевших граждан России.

В пресс-службе депздрава Москвы РБК рассказали, что при поступлении распоряжения от Роспотребнадзора департамент «своевременно проводит противоэпидемические мероприятия, в том числе вакцинацию ранее не привитых контактных лиц». Вакцинацию против кори можно пройти в городских поликлиниках.

Врач-инфекционист, профессор Валерий Завойкин сказал РБК, что если в России корь была фактически ликвидирована, то на Украине тяжелая ситуация с этой болезнью, которая характеризуется очень высокой заболеваемостью, имела место еще три года назад. «Там начались проблемы с корью, поскольку не вакцинировали. Процесс миграции идет. Отдельные случаи кори есть сейчас, да», — сказал он.

По словам Завойкина, дети должны получать плановые прививки, а взрослым, которые не знают о своем иммунитете, можно сдать кровь на антитела к кори. «Если антител нет, надо вакцинироваться. Если антител нет, то такой человек потенциально находится под угрозой заражения», — сказал врач. «Катастрофы нет, это не ковид. Но если кто не привит или с ослабленным иммунитетом, он может заболеть», — предупредил он.

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал в комментарии РБК всеобщую вакцинацию алгоритмом предотвращения массового распространения кори. «В тех регионах, где уровень вакцинации детей превышает 97% и уровень ревакцинации детей в шесть лет находится на соответствующем уровне, мы не видим высоких подъемов заболеваемости. Поэтому единственный способ предотвратить распространение — это вакцинация детишек и вакцинация более взрослых слоев населения в том случае, если они не были вакцинированы ранее», — сказал он.

По словам Вознесенского, прибывающие из других стран и других регионов, а также желающие получить вид на жительство или гражданство обязательно проходят медицинское обследование и вакцинацию, если они не были вакцинированы.

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Роспотребнадзор вакцинация корь миграция
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