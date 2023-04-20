Роспотребнадзор заявил об осложнении ситуации с корью в России

Корь выявили в 44 регионах страны, но в системных ограничениях нет необходимости, меры применяются локально, сообщила Попова. Роспотребнадзор связывает вспышку заболевания с мигрантами и неправильными диагнозами в ряде регионов

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России осложняется ситуация с заболеваемостью корью, но никаких системных ограничений «абсолютно не требуется» благодаря предпринятым мерам, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать», — пояснила она (цитата по «РИА Новости»).

Глава ведомства уточнила, что там, где действительно нужны ограничения, их применяют локально, «они принимаются достаточно безболезненно и спокойно», все меры реагирования известны.

В Роспотребнадзоре связывают подъем заболеваемости корью с потоком мигрантов из ближнего зарубежья. Ведомство поручило регионам с начала апреля и до конца года провести подчищающую иммунизацию против кори, в том числе среди мигрантов. «Часто в эпидемический процесс включаются лица, не прививающиеся по религиозным соображениям, а также ведущие кочевой образ жизни и не обращающиеся за медицинской помощью», — отмечали в ведомстве.

Под подчищающей иммунизацей имеется в виду вакцинация непривитых и прежде не болевших, а также привитых однократно детей и взрослых. Подчищающую иммунизацию проводят для укрепления коллективного иммунитета и сдерживания распространения инфекции.

Корь передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов — высокая температура вплоть до 40 градусов, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, сыпь.



Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

Попова говорила, что в трех регионах страны заболевшим корью сначала поставили иной диагноз, из-за чего было потеряно время, а пациенты успели передать заболевание большому числу других людей. По ее словам, в остальных субъектах страны удается своевременно купировать распространение болезни.

В середине апреля из-за вспышки кори на внеплановые каникулы отправили студентов Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, учащихся в главном корпусе Московского авиационного института (МАИ) из-за кори перевели на дистанционное обучение, а 19 апреля корь обнаружили у одного из студентов Московского политеха.