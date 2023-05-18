Ректор МГУ назвал число случаев заражения корью в вузе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В МГУ подозревали три случая заболевания корью, один из них не подтвердился, то есть в вузе выявлены два случая, сказал ректор вуза Виктор Садовничий в разговоре с «РИА Новости».

«Мы локализовали, ничего страшного... Приняли все необходимые меры», — рассказал Садовничий.

О первом случае заражения корью в МГУ московское управление Роспотребнадзора сообщило 12 мая. Болезнь обнаружили у студента исторического факультета. В здании Шуваловского корпуса провели дезинфекцию.

Также до 17 мая был переведен на дистанционный режим второй учебный корпус на Ленинских горах. В этом корпусе располагаются аудитории высшей школы бизнеса, механико-математического факультета, факультета вычислительной математики и кибернетики, факультета космических исследований и факультета педагогического образования.

Минобрнауки совместно с Роспотребнадзором выпустили рекомендации, где предписали перевести студентов на дистанционное обучение, если в вузе выявят заболевшего корью. Кроме того, рекомендуется не допускать до работы в очном формате сотрудников и учащихся с признаками ОРВИ и высыпаниями на коже.