В Московском политехе выявили случай заболевания корью

В Политехническом университете выявили один случай заражения корью, еще одного заболевшего одной неделей ранее обнаружили в РГУ нефти и газа им. Губкина. В МАИ и МИСиС сообщили, что подтвержденных случаев нет, но подозрения были

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В Московском политехе выявили один случай заболевания корью, зараженный госпитализирован, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу университета.

«Ситуация находится под контролем, угроза распространения заболевания купирована. Заболевший находится в больнице, контактные лица проверены, у них симптомы отсутствуют», — говорится в сообщении.

В вузе отметили, что вводить дистанционное обучение не планируют, но будут соблюдать противоэпидемические меры: проводятся профилактическая вакцинация, дезинфекция, в помещениях используются бактерицидные облучатели.

РБК направил запрос в пресс-службу вуза.

Пока политех — второй столичный вуз, сообщивший о выявлении инфицированных корью. Неделю назад стало известно об одном случае в Российском университете нефти и газа им. И.М. Губкина. Вуз объявил о внеплановых каникулах с 12 по 16 апреля для проведения противоэпидемиологических мероприятий. Также, сообщил столичный Роспотребнадзор, университет перешел на дистанционный режим обучения на 21 день.

В Московском авиационном институте (МАИ) были подозрения на заражение одного из студентов, но диагноз не подтвердился, сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте». Вуз сначала ввел ограничения на доступ на территорию для тех, кто не привит от кори, но затем снял их.

Выявление случаев инфицирования корью опроверг на своей странице во «ВКонтакте» Университет науки и технологий МИСИС. В вузе организованы профилактические мероприятия: студентам и преподавателям предложено пройти вакцинацию, обучающиеся, не имеющие иммунитета (переболевший корью получает его пожизненно. — РБК), могут перейти на дистанционное обучение.