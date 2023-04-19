Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 89,37 (-0,2) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 81,65 (+0,05) Инвестиции, 17:03
Почему расходы бюджета вновь ускорились в апреле Экономика, 21:00
ЦСКА благодаря пенальти избежал поражения от «Урала» в Кубке России Спорт, 20:57
Инфляция в России опустилась ниже 3% в годовом выражении Экономика, 20:55
Президент Чехии допустил вступление Украины в НАТО после конца конфликта Политика, 20:51
В Московском политехе выявили случай заболевания корью Общество, 20:44
Абаскаль извинился за вылет «Спартака» из Кубка России Спорт, 20:38
Путин указал на множество «стареньких Lada и «Жигулей» в новых регионах Общество, 20:29
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Слова президента Южной Кореи об оружии для Украины вызвали критику Москвы Политика, 20:09
РПЛ вошла в топ-3 лиг мира по частоте назначения пенальти Спорт, 19:54
Путин предложил подумать о «пионерах» в названии детского движения Общество, 19:51
Депздрав Москвы опроверг анкетирование в поликлиниках для военкоматов Общество, 19:47
Мэр города в Финляндии предложил разместить у себя базу НАТО Политика, 19:35
Зеленский побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей Политика, 19:21
Конституционный суд уточнил нормы регистрации прав на машино-места Недвижимость, 19:18
Общество ,  
0 

В Московском политехе выявили случай заболевания корью

Московский политех: в вузе выявлен один случай заболевания корью, зараженный в больнице
В Политехническом университете выявили один случай заражения корью, еще одного заболевшего одной неделей ранее обнаружили в РГУ нефти и газа им. Губкина. В МАИ и МИСиС сообщили, что подтвержденных случаев нет, но подозрения были
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Московском политехе выявили один случай заболевания корью, зараженный госпитализирован, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу университета.

«Ситуация находится под контролем, угроза распространения заболевания купирована. Заболевший находится в больнице, контактные лица проверены, у них симптомы отсутствуют», — говорится в сообщении.

В вузе отметили, что вводить дистанционное обучение не планируют, но будут соблюдать противоэпидемические меры: проводятся профилактическая вакцинация, дезинфекция, в помещениях используются бактерицидные облучатели.

РБК направил запрос в пресс-службу вуза.

Пока политех — второй столичный вуз, сообщивший о выявлении инфицированных корью. Неделю назад стало известно об одном случае в Российском университете нефти и газа им. И.М. Губкина. Вуз объявил о внеплановых каникулах с 12 по 16 апреля для проведения противоэпидемиологических мероприятий. Также, сообщил столичный Роспотребнадзор, университет перешел на дистанционный режим обучения на 21 день.

В Московском авиационном институте (МАИ) были подозрения на заражение одного из студентов, но диагноз не подтвердился, сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте». Вуз сначала ввел ограничения на доступ на территорию для тех, кто не привит от кори, но затем снял их.

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров
Как параллельный импорт и санкции меняют таможенную практику в России
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах

Выявление случаев инфицирования корью опроверг на своей странице во «ВКонтакте» Университет науки и технологий МИСИС. В вузе организованы профилактические мероприятия: студентам и преподавателям предложено пройти вакцинацию, обучающиеся, не имеющие иммунитета (переболевший корью получает его пожизненно. — РБК), могут перейти на дистанционное обучение.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
корь Московский политехнический университет МИСиС МАИ
Материалы по теме
Роспотребнадзор поручил привить мигрантов от кори и дифтерии
Общество
Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью ситуацией с мигрантами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter