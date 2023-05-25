Студентов МГИМО перевели на удаленку из-за случая заражения корью

Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение до 13 июня в связи со случаем кори

Все занятия языками и спецдисциплинами, консультации, текущая и промежуточная аттестации до 13 июня будут проходить дистанционно, объявили в МГИМО. Ранее в вузе выявили один случай кори

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение до 13 июня после того, как у одного студента была выявлена корь.

В Роспотребнадзоре пояснили РБК, что дали вузу предписание перевести на дистанционное обучение тех, кто не вакцинирован или не болел корью. Сам вуз может принять решение о введении ограничений в большем объеме.

«Все занятия по языкам и специальным дисциплинам, консультации, текущая и промежуточная аттестации в период до 13 июня проводятся в дистанционном формате», — сообщили РБК в вузе.

В МГИМО отметили, что в вузе уже наработан достаточный опыт дистанционной работы, учебный процесс приостанавливать не будут.

В общежитии № 1 МГИМО на Новочеремушкинской улице установили карантин, сообщили в студсовете общежития.

В начале марта Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость корью растет. К концу апреля заболевших выявили в 44 регионах. В ведомстве объяснили подъем заболеваемости прибытием мигрантов и общим ростом числа непривитых людей.

В нескольких вузах Москвы ранее выявили случаи кори, в том числе в Университете нефти и газа имени Губкина, Московском политехе и МГУ.

В начале мая в Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости корью в Москве носит «единичный» характер. Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что ситуация не требует системных ограничений.