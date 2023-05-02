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Власти заявили о росте «спорадической» заболеваемости корью в Москве

Депздрав сообщил о росте «спорадической» заболеваемости кори в Москве
Речь идет о единичных случаях кори среди непривитых жителей столицы, сказали в департаменте здравоохранения. Случаи заболевания ранее фиксировались в нескольких московских вузах
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве наблюдается рост «спорадической» заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых жителей, но ситуация не является критической, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Практически все заболевающие — это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания», — говорится в сообщении ведомства.

Там также указывается, что ситуация находится под контролем департамента здравоохранения Москвы, а также столичного управления Роспотребнадзора, у них есть алгоритм действий для регистрации случаев очагов кори.

В середине апреля студентов Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина отправили на внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля из-за вспышки кори. В вузе сообщали о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий. В Роспотребнадзоре тогда уточняли, что был выявлен один случай среди студентов, а дистанционное обучение продлится 21 день.

В конце апреля студентов 11 учебных групп Московского политехнического университета перевели на дистанционное обучение из-за контакта с зараженным корью. Заболевшего, как сообщалось, госпитализировали, других случаев проявления симптомов кори в вузе не выявляли.

Материал дополняется.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
корь департамент здравоохранения Москвы
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