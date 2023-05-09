ТАСС: число погибших при пожарах в Курганской области выросло до 21

ТАСС узнал о 21 погибшем при пожарах в Курганской области

В Курганской области с 7 мая действует режим ЧС из-за пожаров, они затронули несколько районов. Ранее сильные пожары в регионе были в конце апреля. Семьям погибших обещали выплатить по 1 млн руб.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

При пожарах в Курганской области погиб 21 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

«Данные уточняются», — сообщили РБК в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области. Подтверждения или опровержения информации агентства от департамента не последовало.

Ранее 9 мая ТАСС со ссылкой на медиков сообщил о 19 погибших. Утром 8 мая было известно только о шести погибших. Правительство области сообщило, что семьи погибших в пожарах получат выплаты в размере 1 млн руб.

С 7 мая в регионе действует режим ЧС из-за природных пожаров. Они затронули Белозерский, Варгашинский, Кетовский и Далматовский районы области, а также сам Курган: там из-за угрозы задымления объявляли эвакуацию в трех микрорайонах и трех близлежащих деревнях.

МЧС сообщило, что с начала апреля провело около 900 рейдов по области, в ходе них было составлено свыше 650 административных протоколов за сжигание сухой травы, мусора, 570 — за отсутствие очистки территорий. С начала года были установлены 46 поджигателей, из-за которых возникли ландшафтные пожары. Среди них есть дети. В отношении некоторых виновников пожаров были возбуждены уголовные дела, также были выписаны 24 штрафа и одно предупреждение.

В регион 8 мая прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он допустил, что с природными пожарами в области справятся уже 9 мая, в борьбе с огнем задействованы наземная группировка, которая включает в том числе добровольцев, и авиация.

Сложная ситуация с пожарами в регионе сложилась еще в конце апреля, тогда власти тоже объявляли режим ЧС. 27 апреля в деревне Логоушка загорелись десятки домов, МЧС сообщило об одном погибшем.

Режим ЧС из-за пожаров объявили также в Тюменской, Свердловской, Омской областях.