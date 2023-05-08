При лесных пожарах в Курганской области погибли шесть человек, 14 пострадали

Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести человек

Последствия пожаров в пригороде Кургана (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Шесть человек погибли, 14 пострадали во время масштабных лесных пожаров в Курганской области. Об этом сообщили ТАСС в медицинских кругах.

«К настоящему моменту в регионе при пожарах погибли шесть человек, еще четырнадцать получили различные травмы, в основном ожоговые. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области.

Ранее Следственный комитет сообщал о трех погибших и шестерых пострадавших. Ведомство возбудило уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК).

Пожары в Курганской области произошли на территории Белозерского, Варгашинского, Кетовского и Далматовского районов. По последним данным, пожар в Белозерском районе по-прежнему не локализован.

Общая группировка сил, задействованная на тушении, достигла 1290 человек и 332 единиц техники, включая авиацию. Самолетами и вертолетом на очаги возгораний было сброшено 165 т воды.