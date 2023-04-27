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В курганской деревне загорелось более 40 домов

Площадь пожара в курганской деревне Логоушка выросла до 6 тыс. кв. м, горят 40 зданий
Площадь пожара выросла до 6 тыс. кв. м, горит сухая растительность на площади 80 га. ТАСС со ссылкой на источник сообщил о 76 горящих жилых домах. Причиной могла стать искра от проезжавшего тепловоза

В курганской деревне загорелось более 40 домов
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Площадь пожара в деревне Логоушка Курганской области увеличилась до 6 тыс. кв. м, также горит сухая растительность на площади 80 га. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

По состоянию на 12:42 мск в деревне горели 20 жилых домов и столько же нежилых построек. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что в Логоушке горят 76 жилых домов.

Причиной пожара, по предварительным данным, могла стать искра от проезжавшего мимо тепловоза, сказал собеседник агентства. К деревне вылетели вертолет Ми-8 и несколько групп спасателей.

Проверку по факту пожара начала региональная прокуратура.

О пожаре стало известно около 10:20 мск. За час с 11:10 площадь пожара в зданиях выросла в 2,5 раза, а горящей сухой растительности — в десять раз. В МЧС пояснили, что ситуация осложняется аномально жаркой и сухой погодой, порывами ветра со скоростью более 20 м/с, а также температурой воздуха — плюс 25 градусов.

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Жителей эвакуировали из деревни. Их должны доставить в пункты временного размещения.

Несколько дней назад крупные пожары произошли в населенных пунктах соседней Свердловской области. Пострадали поселки Неустроево, Таежный, Сосьва, Прогресс, Карпинск и поселок Первомайский Сысертского района. В Сосьве сгорели около 100 домов, как жилых, так и нежилых, погибли два человека — 62-летний мужчина и пожилая женщина. В поселке ввели режим ЧС.

После произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела — о халатности должностных лиц (ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

МВД назвало возможной причиной пожара в Сосьве возгорание тлевших опилок на территории лесоперерабатывающего предприятия. Оттуда из-за резких порывов ветра огонь мог перекинуться на жилой сектор, учреждение ФСИН и находящуюся рядом железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами, допустили в ведомстве.

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