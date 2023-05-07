В пригороде Кургана объявили эвакуацию из-за угрозы задымления

МЧС объявило эвакуацию из трех микрорайонов Кургана и пригорода из-за угрозы задымления

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Жителей ряда населенных пунктов Курганской области, в том числе двух микрорайонов Кургана и пригорода областного центра, эвакуируют из-за угрозы задымления, сообщает региональное управление МЧС.

Эвакуацию организовали в деревнях Редькино, Плоская, Сладко-Карасинское и в микрорайонах Кургана Тополя, Увал и Смолино.

«С огненной стихией в Курганской области борются около 700 человек и почти 200 единиц техники. На данный момент огонь угрожает населенным пунктам в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах города Кургана», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что тушение осложняется сильными порывами ветра до 20 м/с и аномально жаркой погодой до плюс 28 градусов.

Губернатор области Вадим Шумков призвал жителей эвакуироваться самостоятельно в случае угрозы. «Ветер шквальный. В ряде мест ситуация критическая. Авиация в воздух подниматься не может. Силы и средства работают на разрыв. В случае угрозы немедленно эвакуируйтесь сами, уводите детей и пожилых родственников», — написал он в телеграм-канале.

28 апреля Шумков ввел режим ЧС в регионе из-за пожаров.