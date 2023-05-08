Последствия пожаров в Курганской области. Фоторепортаж

В нескольких районах Курганской области продолжаются природные пожары. В большинстве случаев огонь удалось локализовать. Погибли и пострадали несколько человек. В регионе действует режим ЧС. В областном правительстве заявили, что угроза населенным пунктам устранена. Оказать поддержку Курганской области пообещал президент Владимир Путин. К тушению привлечены свыше 1 тыс. человек и несколько сотен техники, в том числе авиация Минобороны. Последствия пожаров в Курганской области – в фоторепортаже РБК.