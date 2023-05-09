Глава МЧС допустил, что с пожарами в Курганской области справятся 9 мая

МЧС заявило, что спасателям удалось локализовать большую часть пожаров в регионе — огонь не угрожают населенным пунктам

Фото: ГУ МЧС по Курганской области

С природными пожарами в Курганской области получится справиться уже сегодня, 9 мая, допустил глава МЧС Александр Куренков, выступая в эфире канала «Россия-1».

В регионе задействованы наземная группировка, которая включает в том числе добровольцев, и авиация, отметил он. То же касается лесничеств и Рослесхоза, «нельзя сказать, что они не работают». «Все работают, все бьются», — сказал Куренков (цитата по «РИА Новости»).

На всей территории Курганской области действует режим ЧС. Пожары затронули Белозерский, Варгашинский, Кетовский и Далматовский районы, как сообщало министерство, наиболее сложная ситуация сложилась в Кургане и деревне Юлдус Шадринского района. Из-за угрозы задымления из нескольких деревень, поселков и СНТ эвакуировали жителей. ТАСС со ссылкой на медиков сообщил, что погибли шесть и пострадали 14 человек.

Следственный комитет завел дело о халатности; по данным ведомства, должностные лица не приняли необходимых мер «для обеспечения пожарной безопасности в наступивший пожароопасный период».

7 мая Куренков прилетел в регион. Они вместе с губернатором Вадимом Шумковым облетели наиболее пострадавшие районы, а на следующий день по телефону рассказали о ситуации в области президенту Владимиру Путину. Тот пообещал, что пострадавшим окажут помощь.

По данным МЧС, к утру 8 мая спасатели локализовали большую часть пожаров, огонь не угрожает населенным пунктам.