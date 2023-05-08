В Омской области ввели режим ЧС из-за ситуации с пожарами

Омск (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Об этом заявил губернатор региона Виталий Хоценко в телеграм-канале.

«Сейчас складывается крайне пожароопасная и напряженная обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков», — объяснил решение администрации Хоценко.

Кроме того, в регионе запретили охоту в 11 северных районах: Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, и Усть-Ишимском.

В мае сразу несколько российских регионов столкнулись с лесными пожарами. 7 мая режим ЧП ввели власти Курганской области, где от пожаров погибли шесть человек. Возгорания также зафиксированы в Свердловской области.