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Лесные пожары и наводнения ,  
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Власти установили 46 поджигателей в Курганской области

МЧС: установлены 46 виновников пожаров в Курганской области, возбуждено 7 уголовных дел
Региональное МЧС отчиталось об установлении 46 виновников пожаров в Курганской области с начала года. По данным ведомства, всего было проведено 900 рейдов, возбуждено семь уголовных дел, составлено 84 административных протокола
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

С начала года установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров в Курганской области, в отношении поджигателей возбуждено семь уголовных дел, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«С начала года установлены 46 виновников ландшафтных пожаров, среди поджигателей дети», — говорится в сообщении.

Всего было проведено 900 рейдов. В отношении поджигателей возбуждено семь уголовных дел, составлено 84 протокола за сжигание сухой растительности и мусора, выписано 24 штрафа на сумму 235 тыс. руб. и вынесено одно предупреждение.

Уголовные дела были заведены по ст. 168 УК (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем) и по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем). Максимальное наказание по первой предусматривает заключение сроком до года, по второй — до четырех лет.

Последствия пожаров в Курганской области. Фоторепортаж
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На всей территории Курганской области с 7 мая действует режим ЧС. Пожары затронули Белозерский, Варгашинский, Кетовский и Далматовский районы. Из-за угрозы задымления из нескольких деревень, поселков и СНТ эвакуировали жителей. В регион прибыл глава МЧС Александр Куренков.

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В тушении пожаров принимают участие свыше 1 тыс. спасателей и более 300 единиц техники, включая авиацию. Большинство пожаров локализовали накануне. ТАСС сообщал со ссылкой на источник в экстренных службах, что огонь уничтожил более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений на территории региона. По данным агентства, при пожарах погибли 19 человек, еще 13 получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК) из-за происходящего. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

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Курганская область пожары МЧС лесные пожары
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