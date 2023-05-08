В Курганской области отменили парад и салют на 9 Мая из-за пожаров

Шумков: салют и парад не состоятся в Курганской области 9 Мая из-за пожаров и гибели людей

Курган (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

В Курганской области из-за лесных пожаров не состоится часть запланированных на 9 Мая мероприятий, в том числе пожар и салют. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вадим Шумков.

«В связи с тем что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия, парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно», — написал он.

Пожары в Курганской области произошли на территории Белозерского, Варгашинского, Кетовского и Далматовского районов. В результате пожаров погибли шесть и пострадали 14 человек, сообщал ТАСС со ссылкой на медиков. В регионе объявлен режим ЧС.

Большую часть пожаров спасатели уже локализовали. Огонь тушат более 1 тыс. человек и 300 единиц техники. ТАСС сообщал со ссылкой на источник в экстренных службах, что пожар уничтожил более 300 жилых домов и 3900 строений на территории региона. По информации МЧС, спасателям удалось не допустить перехода огня более чем на 10 тыс. жилых домов в шести населенных пунктах области. В ведомстве сообщили, что угроза населенным пунктам от лесных пожаров снята.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК) из-за происходящего. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.