МЧС: один человек погиб при пожаре в деревне Логоушка Курганской области

Один человек погиб при пожаре в курганской деревне Логоушка

Тело погибшего нашли при разборе завалов. К месту пожара на помощь вертолету Ми-8 вылетел самолет Ил-76. Ранее МЧС сообщило, что от огня в деревне пострадало 76 зданий

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При пожаре в деревне Логоушка Курганской области погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале. Тело погибшего нашли при разборе завалов.

К месту пожара вылетел самолет Ил-76 МЧС России. Ранее в Логоушку направили вертолет Ми-8 и несколько групп спасателей.

О пожаре в Логоушке (расположена к западу от Кургана) стало известно утром 27 апреля, около 10:20 мск. Повреждения при пожаре, по последним данным, получили 76 зданий.

В регионе держится аномально жаркая и сухая погода, скорость порывов ветра превышает 25 м/с. Кроме того, ситуация осложняется высокой температурой воздуха — плюс 27 градусов, говорил губернатор региона Вадим Шумков. Огонь тушат 186 человек и 50 единиц техники.

Днем 27 апреля Шумков сообщил, что пожары разгорелись в нескольких населенных пунктах близ Кургана. Два из них начались за поселком Керамзитный (расположен на юго-востоке Кургана) и в Каргапольском муниципальном округе (к северо-западу от Кургана). Масштабное возгорание началось между селами Логоушка и Введенское (расположены к западу от Кургана), писал губернатор. Огонь, по его словам, разгорелся после прохода около сел тепловоза.

Позже огонь перекинулся на территорию завода «Курганстальмост» у областного центра. Пожар начался в восточном микрорайоне Кургана Утяк.

Заместитель губернатора Оксана Куташи сообщила в своем телеграм-канале, что решением Шумкова на территории города Кургана с 27 апреля объявлен режим ЧС. Губернатор провел переговоры с главой МЧС Александром Куренковым и запросил помощь в тушении пожаров.