Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Самый мощный суперкомпьютер России появился у Сбербанка, Польша штрафует за участие в постройке «Северного потока — 2», законопроект о штрафах для СМИ-иноагентов расширят на блогеров — главные новости в обзоре РБК

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк объявил, что вводит в строй суперкомпьютер Christofari с производительностью 6,7 петафлопс. Это самый мощный суперкомпьютер в России, который обгоняет предыдущего рекордсмена по скорости работы почти в три раза.

Как объяснили в банке, суперкомпьютер пригодится для разработки сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте. На базе Christofari искусственный интеллект будет заниматься обучением. С 12 декабря арендовать вычислительные мощности смогут и сторонние компании.

Суперкомпьютер — не целиком российская разработка. Его создала компания SberCloud вместе с американским производителем NVIDIA. Его стоимость Сбербанк не раскрыл, однако эксперты оценивают стоимость разработки в $15—20 млн.

Сбербанк активно развивает свою высокотехнологичную экосистему, и новый суперкомпьютер позволит ускорить ввод в строй продуктов с искусственным интеллектом.

В Польше назначили рекордный штраф за участие в постройке «Северного потока — 2»

Французская корпорация Engie — один из партнеров «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток — 2». Ее оштрафовали в Польше на 172 млн злотых (€40,3 млн) «за упорный и необоснованный отказ» в выдаче запрошенных властями документов относительно участия компании в проекте.