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Что случилось за день. Главные новости РБК
Самый мощный суперкомпьютер России появился у Сбербанка, Польша штрафует за участие в постройке «Северного потока — 2», законопроект о штрафах для СМИ-иноагентов расширят на блогеров — главные новости в обзоре РБК

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк объявил, что вводит в строй суперкомпьютер Christofari с производительностью 6,7 петафлопс. Это самый мощный суперкомпьютер в России, который обгоняет предыдущего рекордсмена по скорости работы почти в три раза.

  • Как объяснили в банке, суперкомпьютер пригодится для разработки сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте. На базе Christofari искусственный интеллект будет заниматься обучением. С 12 декабря арендовать вычислительные мощности смогут и сторонние компании.
  • Суперкомпьютер — не целиком российская разработка. Его создала компания SberCloud вместе с американским производителем NVIDIA. Его стоимость Сбербанк не раскрыл, однако эксперты оценивают стоимость разработки в $15—20 млн.
  • Сбербанк активно развивает свою высокотехнологичную экосистему, и новый суперкомпьютер позволит ускорить ввод в строй продуктов с искусственным интеллектом.

В Польше назначили рекордный штраф за участие в постройке «Северного потока — 2»

Французская корпорация Engie — один из партнеров «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток — 2». Ее оштрафовали в Польше на 172 млн злотых (€40,3 млн) «за упорный и необоснованный отказ» в выдаче запрошенных властями документов относительно участия компании в проекте.

  • Штраф французской компании назначило польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK). Размер штрафа стал рекордным в истории этой службы. В Engie планируют оспорить наказание.
  • Претензии UOKiK к инвесторам «Северного потока — 2» берут корни в 2016 году, когда ведомство запретило создавать консорциум для строительства газопровода. Заключение польского регулятора для строительства СП-2 требовалось в связи с тем, что у компаний — инвесторов проекта есть бизнес в Польше. Через экономическую зону Польши сама труба не проходит.
  • В мае прошлого года UOKiK заявило, что этот запрет не был исполнен и оно начинает расследование в отношении участников строительства. В проекте «Северного потока — 2» кроме Engie участвуют OMV, Shell, Wintershall и Uniper.

Совфед настаивает на признании блогеров иностранными агентами

В Совфеде намерены расширить законопроект о штрафах для СМИ — иностранных агентов аналогичными требованиями для физических лиц, что может подвести под его требования популярных блогеров. Если эта идея будет одобрена всеми инстанциями, блогеров, которых сочтут иноагентами, смогут штрафовать наравне с изданиями.

  • Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, в январе прошлого года прошел первое чтение. Тогда же Госдумой были одобрены и поправки, позволяющие вносить в реестр средств массовой информации — иностранных агентов блогеров.
  • По словам главы временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, поправки в закон о штрафах для СМИ-иноагентов внесут ко второму чтению.
  • Сейчас наказания для СМИ-иноагентов, которые нарушают требования законодательства, установлены в законопроекте на уровне 100 тыс. руб. или ареста на срок до 15 суток для физлиц, для должностных лиц — в размере 200 тыс. рублей и для юридических лиц — 5 млн рублей.

МВД начало работать над законопроектом о наказании за пропаганду наркотиков в интернете

МВД отреагировало на поручение президента, который в конце октября потребовал ввести наказания за пропаганду наркотиков в Сети, и начало разрабатывать соответствующий законопроект. Уголовная ответственность за пропаганду психотропных веществ в интернете может появиться уже в следующем году.

  • В случае принятия новый закон должен вступить в силу в декабре 2020 года. В соответствии с ним караться будут лица в возрасте 16 лет и старше.
  • Сейчас наказание за склонение к потреблению наркотиков предусмотрено статьей 230 УК России (склонение к потреблению наркотических средств). Отдельной нормы о пропаганде нелегальных веществ через интернет в законодательстве пока нет.
  • Попытку предложить Госдуме законопроект, который отвечает требованиям Путина, через два дня после слов президента сделали депутаты «Справедливой России». Однако они это сделали без отзывов правительства и с нарушениями действующих норм законотворчества. В итоге документ вернули авторам.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, Сбербанк, блогеры, наркотики, «Северный поток — 2»
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