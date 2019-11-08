Французская Engie оспорит штраф на €40 млн из-за «Северного потока-2»

Выступавшая одним из инвесторов «Северного потока-2» французская компания Engie оспорит штраф на €40,3 млн, вчиненный польским антимонопольным регулятором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий компании.

«Мы абсолютно не согласны с этими претензиями. Будем оспаривать его незамедлительно», — говорится в сообщении.

8 ноября польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало Engie на 172 млн злотых (€40,3 млн) за то, что инвестор отказался предоставлять антимонопольщикам сведения об участии в строительстве газопровода «Северный поток-2».

UOKiK до этого сообщало, что штраф станет самым большим в истории ведомства. Его величину глава UOKiK Марек Нехцял объяснил «отсутствием воли к сотрудничеству со стороны Engie Energie», которое «можно считать отсутствием уважения к нашему государству».

Расследование в отношении партнеров «Северного потока-2» в Польше началось в мае 2018 года. UOKiK посчитало, что финансирование строительства газопровода нарушает запрет антимонопольного управления на создание консорциума.