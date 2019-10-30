Законопроект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков вернут авторам

Законопроект об уголовном наказании за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков вернут авторам. Об этом «РИА Новости» сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, проект был внесен депутатами от фракции «Справедливой России» без соблюдения необходимых требований. В частности, на проект закона нет отзывов правительства и Верховного суда. К тому же инициаторы поправок внесли их сразу и в Уголовный, и в Административный кодексы, что тоже запрещено

«Законопроект считается невнесенным», — сказал Крашенинников. По его словам, внесение законопроекта без необходимой сопроводительной документации было пиар-ходом.

Депутат Александр Хинштейн в своем Twitter написал, что его коллеги из «Справедливой России» прекрасно знают, как вносить законопроекты, и хотят «не быть, а слыть».