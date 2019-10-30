В Госдуму внесли законопроект о тюремных сроках за пропаганду наркотиков

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты.

Законопроект внесли депутаты фракции «Справедливая Россия». В документе предлагается наказывать за незаконную рекламу и пропаганду наркотических средств лишением свободы на срок до пяти лет либо штрафом до 500 тыс. руб. Если же такие действия совершаются через интернет или с помощью СМИ, то наказание увеличивается до семи лет, а штрафные санкции — до 1 млн руб.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается либерализация отношения к наркотикам в обществе — допустимость их употребления в определенных условиях. Констатируется, что группа риска выросла, в нее вошли социальные слои, ранее не вовлеченные в незаконный оборот наркотиков.

28 октября президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые вводят наказание за пропаганду наркотиков, в том числе и через интернет.