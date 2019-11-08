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Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах
Попавшее под действие закона о СМИ-иноагентах физическое лицо должно будет зарегистрироваться в Минюсте и маркировать свои материалы
Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц. Об этом рассказал журналистам глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2018 года, находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года, отметил он.

«В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», — заявил Климов.

По словам сенатора, попавшее под действие законопроекта физическое лицо будет обременено определенными требованиями, в том числе должно будет зарегистрироваться в Минюсте и маркировать распространяемую информацию. «Также есть требования обязать иноагентов открывать в России юридические лица, и эти юрлица уже в полном объеме будут подпадать под действие законов, — сказал Климов. — Мы не предусматриваем уголовного наказания, нарушившие закон лица будут подвергаться административной ответственности».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что законопроект еще будет дорабатываться. По его словам, «в последнее время очень часто возникают опасения относительно правоприменения законов», которые в дальнейшем не находят подтверждения. «Давайте не будем делать какие-то эвентуальные ужастики, дождемся, когда будет завершена работа», — сказал он.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ — иностранных агентах. Согласно документу, критерием для получения статуса иноагента является иностранное финансирование СМИ в том числе со стороны госструктур других государств. Позднее Минюст опубликовал реестр средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранных агентов. В список вошли «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), сайты «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии». СМИ, признанные иноагентами, обязаны раз в полгода публиковать отчеты о своей деятельности в интернете или российских медиа.

В середине января прошлого года Госдума поддержала внесение в закон о СМИ-иноагентах поправки, позволяющие вносить в реестр блогеров, а также обязывающие пользователей соцсетей маркировать перепосты материалов СМИ-иноагентов. Физическое лицо, как следует из законопроекта, также сможет быть признано иноагентом только при наличии финансирования, осуществляемого из-за рубежа. Аналогично НКО, такие лица должны будут регистрироваться в Минюсте и указывать свой статус во всех своих публикациях в соцсетях.

Тогда же Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП о введении штрафов до 5 млн руб. за нарушение закона о СМИ-иностранных агентах. За грубые нарушения предусмотрен штраф для физлиц — 150 тыс. руб. или арест до 15 суток, для должностных лиц — 200 тыс. руб. и для юридических лиц — 5 млн руб. За однократное нарушение предлагалось ввести штраф 10 тыс., 50 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно.

Авторы: Евгения Кузнецова, Кристина Астафурова, Полина Химшиашвили
Теги: СМИ-иноагенты, блогеры
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