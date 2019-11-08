Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах

Попавшее под действие закона о СМИ-иноагентах физическое лицо должно будет зарегистрироваться в Минюсте и маркировать свои материалы

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Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц. Об этом рассказал журналистам глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2018 года, находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года, отметил он.

«В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», — заявил Климов.

По словам сенатора, попавшее под действие законопроекта физическое лицо будет обременено определенными требованиями, в том числе должно будет зарегистрироваться в Минюсте и маркировать распространяемую информацию. «Также есть требования обязать иноагентов открывать в России юридические лица, и эти юрлица уже в полном объеме будут подпадать под действие законов, — сказал Климов. — Мы не предусматриваем уголовного наказания, нарушившие закон лица будут подвергаться административной ответственности».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что законопроект еще будет дорабатываться. По его словам, «в последнее время очень часто возникают опасения относительно правоприменения законов», которые в дальнейшем не находят подтверждения. «Давайте не будем делать какие-то эвентуальные ужастики, дождемся, когда будет завершена работа», — сказал он.