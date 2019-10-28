Общество , 28 окт, 12:20
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Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.
Президент потребовал внести в зконодательство поправки, которые устанавливают наказание «за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», говорится в документе.
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