Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

Президент потребовал внести в зконодательство поправки, которые устанавливают наказание «за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», говорится в документе.

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