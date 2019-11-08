Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера

Сбербанк разработал суперкомпьютер, который будет использовать для улучшения собственных сервисов и сдачи в аренду. Машина претендует на роль самой мощной в России, но вряд ли будет широко востребована на рынке, считают эксперты

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Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер, который, как рассчитывает банк, ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте. Об этом РБК рассказал исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский.

Суперкомпьютер назван Kristofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари. Это платформа, где проходит обучение искусственного интеллекта с использованием большого объема данных. Cуперкомпьютер по вычислительной мощности многократно превосходит обычный компьютер и способен обрабатывать большие объемы данных за короткий период времени.

Сейчас технологию тестирует Сбербанк и клиенты SberCloud (облачная платформа группы Сбербанк), которые пока не названы. В дальнейшем суперкомпьютер будет использоваться для создания и развития внутренних сервисов экосистемы Сбербанка, а с 12 декабря будет доступен сторонним компаниям, которые работают с ИИ. Стоимость услуги будет зависеть от заказанных мощностей. «У крупных компаний есть масштабные задачи, которые они хотят решать максимально оперативно без потери временных ресурсов, поэтому огромная мощность и скорость вычислений для них — это самое главное, это то, за что они готовы платить. А стартап, для которого ключевыми является не сроки, а сама возможность провести подобные вычисления, может потратить чуть больше времени на решение задачи и заплатить за это меньше», — объяснил Рафаловский принцип ценообразования услуги. Доступ к компьютеру будет открыт через облако.

Суперкомпьютер разработан компанией SberCloud совместно с американской технологической компанией NVIDIA. «Мы выступили технологическим партнером проекта, предоставив Сбербанку комплексную экспертизу в области искусственного интеллекта: передовое оборудование, необходимый стек программного обеспечения, рекомендации в области создания эффективной инфраструктуры для суперкомпьютера и не только», — рассказал руководитель направления профессиональных продуктов NVIDIA Дмитрий Конягин;

Производительность суперкомпьютера в проведенных тестах достигла 6,7 петафлопс. «Kristofari — это самый мощный суперкомпьютер, построенный на территории России. Система в 2,7 раза быстрее предыдущего самого быстрого суперкомпьютера страны», — пояснил Конягин;

Стоимость создания суперкомпьютера в Сбербанке не раскрывают. По оценке директора центра проектирования вычислительных комплексов «Инфосистемы Джет» Ильи Воронина, стоимость разработки такого решения может составлять $15-20 млн, исходя из оценки в $1 млн за 0,42 петафлопс.

Суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ретейл, химия, медицина и др., говорит Рафаловский. «Использование ресурсов суперкомпьютера повысит эффективность решения задач в широком спектре областей, например, обработке естественного языка, компьютерном зрении, автоматизированном принятии решений, оценке и управлении рисками, выявлении мошенничества, предиктивной аналитике, создании голосовых помощников и чат-ботов и др.», — рассчитывает он.