В Польше из-за «Северного потока-2» назначили самый большой штраф

Антимонопольное ведомство Польши оштрафовало французскую Engie на 172 млн злотых. Накануне власти обещали объявить о «самом большом штрафе» в истории

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Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало французскую компанию Engie на 172 млн злотых (€40,3 млн) «за упорный и необоснованный отказ» предоставить ему запрошенные документы относительно участия компании в проекте строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении на странице UOKiK в сети Twitter.

РБК направил запрос в пресс-службу Engie.

7 ноября UOKiK предупредило, что штраф, который будет наложен в связи с разбирательством вокруг «Северного потока-2», станет самым большим в истории службы.

«Отсутствие воли к сотрудничеству со стороны Engie Energie можно считать отсутствием уважения к нашему государству. Это одна из причин столь высокого штрафа», — заявил глава UOKiK Марек Нехцял.

В мае 2018 года UOKiK объявило о начале расследования в отношении инвесторов «Северного потока-2». В ведомстве тогда заявили, что финансирование ими строительства газопровода нарушает решение UOKiK запретить создание консорциума для реализации этого проекта.