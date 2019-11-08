Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 12:20
В Польше из-за «Северного потока-2» назначили самый большой штраф Бизнес, 13:38 Лавров ответил на слова Макрона о смерти мозга НАТО Политика, 13:32 Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту» Спорт, 13:29 Российские фигуристы выиграли ритм-танец на Гран-при Китая Спорт, 13:28 Умер чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР Анатолий Крутиков Спорт, 13:27 Круглый стол. Марина Лошак и кураторы — о моде и тканях Стиль, 13:25 Роман Жданов — как дорасти из поставщика материалов до группы компаний Партнерский материал, 13:21 Китай назвал провокацией намерение США разместить ракеты в Азии Политика, 13:08 Платные дороги России: где есть, сколько стоят и какие строятся Авто, 13:08 Футболист Тарасов объяснил слова о применении насилия к женщинам Спорт, 13:02 Ад для инвесторов и рай для трейдеров: как менялась волатильность Bitcoin Крипто, 13:00 Конституционное неравенство: кто должен платить налог на имущество с НДС Pro, 12:56 Гидрометцентр предсказал «розовую» зиму Общество, 12:53 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 12:52
Бизнес ,  
0 
В Польше из-за «Северного потока-2» назначили самый большой штраф
Антимонопольное ведомство Польши оштрафовало французскую Engie на 172 млн злотых. Накануне власти обещали объявить о «самом большом штрафе» в истории
Фото: Charles Platiau / Reuters

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало французскую компанию Engie на 172 млн злотых (€40,3 млн) «за упорный и необоснованный отказ» предоставить ему запрошенные документы относительно участия компании в проекте строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении на странице UOKiK в сети Twitter.

РБК направил запрос в пресс-службу Engie.

7 ноября UOKiK предупредило, что штраф, который будет наложен в связи с разбирательством вокруг «Северного потока-2», станет самым большим в истории службы.

«Отсутствие воли к сотрудничеству со стороны Engie Energie можно считать отсутствием уважения к нашему государству. Это одна из причин столь высокого штрафа», — заявил глава UOKiK Марек Нехцял.

В мае 2018 года UOKiK объявило о начале расследования в отношении инвесторов «Северного потока-2». В ведомстве тогда заявили, что финансирование ими строительства газопровода нарушает решение UOKiK запретить создание консорциума для реализации этого проекта.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: штраф, Польша, «Северный поток-2»
Материалы по теме
В Польше назвали растущую мощь России вызовом для НАТО
Политика
В Польше начали расследование из-за финансирования «Северного потока-2»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter