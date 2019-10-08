Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин поручил проработать сближение законов России и Белоруссии, видео и запись звонков из дела Хачатурян, дело Серебренникова вернули в суд; главные новости — в обзоре РБК

К новому году российские законы сблизят с белорусскими

Владимир Путин сделал новый шаг в движении к интеграции с Белоруссией: к новому году правительство проработает синхронизацию законодательств двух стран. Вопросом о единой валюте, правда, пока Минск и Москва заниматься не будут.

По поручению президента, к 1 января 2020 года будет проработана унификация законодательства в самых разных сферах — от налогов до сельского хозяйства.

Проект интеграции экономик двух стран Минск и Москва согласовали в сентябре. Одним из самых важных вопросов интеграции тогда называли создание единого Налогового кодекса — его планировали принять в начале 2021 года.

Самый чувствительный вопрос — введение единой валюты. В сентябрьской программе интеграции речи о едином эмиссионном центре не шло. Проблемы могут возникнуть и с синхронизацией вопросов пенсий.

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