Что случилось за день. Главные новости РБК

К новому году российские законы сблизят с белорусскими
Владимир Путин сделал новый шаг в движении к интеграции с Белоруссией: к новому году правительство проработает синхронизацию законодательств двух стран. Вопросом о единой валюте, правда, пока Минск и Москва заниматься не будут.
- По поручению президента, к 1 января 2020 года будет проработана унификация законодательства в самых разных сферах — от налогов до сельского хозяйства.
- Проект интеграции экономик двух стран Минск и Москва согласовали в сентябре. Одним из самых важных вопросов интеграции тогда называли создание единого Налогового кодекса — его планировали принять в начале 2021 года.
- Самый чувствительный вопрос — введение единой валюты. В сентябрьской программе интеграции речи о едином эмиссионном центре не шло. Проблемы могут возникнуть и с синхронизацией вопросов пенсий.
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