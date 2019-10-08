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Что случилось за день. Главные новости РБК
Путин поручил проработать сближение законов России и Белоруссии, видео и запись звонков из дела Хачатурян, дело Серебренникова вернули в суд; главные новости — в обзоре РБК

К новому году российские законы сблизят с белорусскими

Владимир Путин сделал новый шаг в движении к интеграции с Белоруссией: к новому году правительство проработает синхронизацию законодательств двух стран. Вопросом о единой валюте, правда, пока Минск и Москва заниматься не будут.

  • По поручению президента, к 1 января 2020 года будет проработана унификация законодательства в самых разных сферах — от налогов до сельского хозяйства.
  • Проект интеграции экономик двух стран Минск и Москва согласовали в сентябре. Одним из самых важных вопросов интеграции тогда называли создание единого Налогового кодекса — его планировали принять в начале 2021 года.
  • Самый чувствительный вопрос — введение единой валюты. В сентябрьской программе интеграции речи о едином эмиссионном центре не шло. Проблемы могут возникнуть и с синхронизацией вопросов пенсий.

Новым главой ФСИН стал выходец из ФСБ

Федеральную службу исполнения наказаний возглавил Александр Калашников, с 1985 года работающий в органах госбезопасности.

  • Калашникова одним из основных кандидатов на этот пост называл «Коммерсантъ». 8 октября информация о новом директоре появилась на сайте ведомства.
  • С 2011 года Калашников руководил управлением ФСБ в Коми, позднее возглавлял службу в Красноярском крае.
  • Его предшественник, Геннадий Корниенко, возглавлял службу семь лет. Формальной причиной его ухода с поста называлось достижение предельного возраста нахождения на госслужбе, 65 лет. Впрочем, для глав других ведомств, например ФСБ, этот срок продлевался.

Экс-глава «Магнита» нашла новую работу

Ольга Наумова ушла с поста главы «Магнита» в июне 2019 года из-за разногласий с советом директоров. Ей прочили руководство сетью «Дикси», однако в итоге она совместила должности главы логистической компании LORUS SCM и замгендира группы «Соллерс».

  • Основной акционер LORUS SCM — глава и владелец «Соллерс» Вадим Швецов. Когда-то Наумова уже работала с ним в «Северстали».
  • Наумова получит не только пост главы компании, но и станет партнером Швецова. Ей передадут пакет акций LORUS SCM.
  • Наумова с 2013 года руководила сетью «Пятерочка», с мая 2018 года руководила «Магнитом». Однако в итоге ее видение будущего компании и видение совета директоров не совпали.

Видео следственного эксперимента с сестрами Хачатурян 

В соцсетях появилось сразу несколько записей, имеющих отношение к резонансному делу сестер Хачатурян. Их подлинность подтвердила защита девушек.

  • Первый файл — аудиозапись звонка одной из сестер в полицию, в которой она говорит, что отец в состоянии наркотического опьянения напал на них с ножом и ей пришлось убить его. Как сообщил адвокат, с диспетчером говорила младшая сестра Мария, признанная невменяемой.
  • Также появилось и видео со следственного эксперимента. На нем девушки показывают, как именно убивают отца.
  • По версии защиты, девушки были вынуждены пойти на убийство из-за постоянных издевательств и угроз со стороны Хачатуряна-старшего. Солидарность девушкам в сентябре высказала большая часть россиян.

Дело Серебренникова вернулось в суд

Процесс Серебренникова начнется сначала — Мосгорсуд отменил возврат материалов дела в прокуратуру и они вновь попадут в суд первой инстанции.

  • В сентябре Мещанский суд Москвы после девяти месяцев слушаний отменил меру пресечения для фигурантов и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Эксперты называли это «тихими похоронами» процесса.
  • Мосгорсуд не согласился с вердиктом Мещанского суда в части дальнейшей траектории движения дела. Серебренников и его коллеги по-прежнему останутся на свободе на время следствия.
  • Адвокат Ирина Поеверинова, защитница Софьи Апфельбаум, не увидела оснований считать, что дело будет скоро завершено. По ее словам, возврат дела в прокуратуру изначально «не означал ничего хорошего», поскольку защита настаивала на оправдании обвиняемых. «Сейчас дело возвращается в суд, будем продолжать доказывать невиновность», — сказала она.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, РБК
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