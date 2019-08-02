Экс-гендиректор «Магнита» Наумова опровергла переход в «Дикси»

Экс-гендиректор сети «Магнит» Ольга Наумова опровергла сообщения о своем переходе в группу компаний «Дикси». Слова Наумовой передал РБК ее представитель.

«Данная информация не имеет под собой никаких фактов и оснований. Я не веду переговоров с «Дикси». Чьи-то домыслы нельзя воспринимать как официальные новости», — сказала она.

Ольга Наумова приняла решение покинуть свой пост, который она занимала с июня 2018 года, в конце июня 2019 года. Это произошло из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Команда Наумовой сформировала новую стратегию развития «Магнита» осенью 2018 года. Согласно ей планировалось к 2023 году довести долю ретейлера на российском рынке до 15% по сравнению с 9% на момент написания стратегии.

Наумова рассказала РБК, что пока не думала предметно о дальнейшей карьере, и отметила, что у нее накопилось более месяца неиспользованного отпуска. Ее пост занял действующий президент Ян Дюннинг.