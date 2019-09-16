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СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии
В частности, правительства двух стран планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, совместный внешнеторговый режим, а также почти объединенный банковский надзор и единый регулятор нефтегазовой отрасли
Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин (справа) (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас 6 сентября парафировали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». «Коммерсантъ» ознакомился с этим документом, подлинность которого изданию подтвердил источник в аппарате кабмина.

Как отмечет газета, предметные переговоры по этому вопросу на высшем уровне между Москвой и Минском шли с весны текущего года, однако проект программы не публиковался. Пока стороны запланировали к 1 ноября этого года предоставить предложения по «дорожным картам» объединения экономик. К концу следующего года планируется подготовить шаги на законодательных уровнях, а начало работы по большинству пунктов в объединенном режиме предполагается с 1 января 2021 года.

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Самым важным пунктом проекта, как отмечает издание, является объединение налоговых систем. Предполагается, что к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс. При этом сказать, с какого года он вступит в силу, невозможно. Однако, если с 1 января 2022 года в Союзном государстве будут разграничены вопросы, которые относятся к общему и национальным предметам ведения, тогда российский Налоговый кодекс может измениться в 2022 году.

Еще два пункта программы — объединение с 2021 года таможенной политики (чуть ли не создание общей таможенной службы) и энергополитики (в документе говорится о создании единого регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии). Помимо этого страны намерены договорится об объединении платежных систем и практически едином режиме защиты инвестиций. При этом в документе не идет речи об объединении эмиссионных банков и единой валюте.

Также предлагается создание единого набора норм регулирования «промышленной политики». «Что бы это ни значило, режим государственного регулирования агрорынков, торговли, транспорта и связи, антимонопольную политику, режим защиты потребителей», — говорится в материале. Кроме того, к 2021 году планируется появление единого доступа к госзакупкам и системы учета собственности и унификация хозяйственного законодательства. Под этим, вероятнее всего, подразумевается Гражданский кодекс. Помимо этого с января 2022 года Россия и Белоруссия намерены вести «согласованную политику» на рынке труда и в сфере социальной защиты.

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«Коммерсантъ» отмечает, что в программе никак не затронуты сферы обороны, образования, государственной безопасности, правоохраны, здравоохранения, науки, а также судебная система, вопросы МВД и госуправление. При этом стороны договорились, что иные положения договора могут быть обсуждены в будущем.

Интеграция России и Белоруссии основана на Договоре о создании Союзного государства от 1999 года. Активное обсуждение этой темы началось в марте этого года. Тогда белорусский президент Александр Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии, отметив, что у Москвы нет планов поглотить соседнюю республику. В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что Союзное государство может возглавить президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал информацию «вольными упражнениями» и отметил, что она не имеет отношения к тому, что действительно обсуждается.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Союзное государство, Белоруссия
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