СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

В частности, правительства двух стран планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, совместный внешнеторговый режим, а также почти объединенный банковский надзор и единый регулятор нефтегазовой отрасли

Александр Лукашенко (слева) и Владимир Путин (справа) (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас 6 сентября парафировали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». «Коммерсантъ» ознакомился с этим документом, подлинность которого изданию подтвердил источник в аппарате кабмина.

Как отмечет газета, предметные переговоры по этому вопросу на высшем уровне между Москвой и Минском шли с весны текущего года, однако проект программы не публиковался. Пока стороны запланировали к 1 ноября этого года предоставить предложения по «дорожным картам» объединения экономик. К концу следующего года планируется подготовить шаги на законодательных уровнях, а начало работы по большинству пунктов в объединенном режиме предполагается с 1 января 2021 года.

Самым важным пунктом проекта, как отмечает издание, является объединение налоговых систем. Предполагается, что к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс. При этом сказать, с какого года он вступит в силу, невозможно. Однако, если с 1 января 2022 года в Союзном государстве будут разграничены вопросы, которые относятся к общему и национальным предметам ведения, тогда российский Налоговый кодекс может измениться в 2022 году.

Еще два пункта программы — объединение с 2021 года таможенной политики (чуть ли не создание общей таможенной службы) и энергополитики (в документе говорится о создании единого регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии). Помимо этого страны намерены договорится об объединении платежных систем и практически едином режиме защиты инвестиций. При этом в документе не идет речи об объединении эмиссионных банков и единой валюте.