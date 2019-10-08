СМИ опубликовали аудио звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства

Life опубликовал аудиозапись первого звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца. Канал называет источником записи «соцсети».

Судя по записи, в полицию звонила средняя сестра Ангелина (позднее на допросе девушки скажут, что голос принадлежит младшей сестре Марии), ей отвечает диспетчер:

— Лет вам сколько?

— 18

— Хачатурян Ирина?

— Ангелина

— Михайловна?

— Да

— Папа пьяный был?

— Нет. Ну, под действием наркотических веществ вроде

— Он употреблял наркотические вещества?

— Нет, у него есть успокаивающие таблетки, он их много выпил

— А с кем вы были там?

— Я с двумя сестрами

— А сестрам сколько лет?

— Одной 19, другой 17

— Он на вас нападал с ножом, да?

— Да

— Кто именно ножом убил отца?

— Я.

«Запись соответствует действительности, я ее не опровергаю», — заявил РБК адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

«Звонила Мария, которая была признана невменяемой <...> В связи с этим ее действия нельзя расценивать как последовательные, понятные ей самой и окружающим. Кстати, нестабильным было состояние и Крестины, и Ангелины», — сообщил РБК адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. Он уточнил, что аудиозапись была приобщена к уголовному делу.