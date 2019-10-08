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СМИ опубликовали аудио звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства

Life опубликовал аудиозапись первого звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца. Канал называет источником записи «соцсети».

Судя по записи, в полицию звонила средняя сестра Ангелина (позднее на допросе девушки скажут, что голос принадлежит младшей сестре Марии), ей отвечает диспетчер:

— Лет вам сколько?
— 18
— Хачатурян Ирина?
— Ангелина
— Михайловна?
— Да
— Папа пьяный был?
— Нет. Ну, под действием наркотических веществ вроде
— Он употреблял наркотические вещества?
— Нет, у него есть успокаивающие таблетки, он их много выпил
— А с кем вы были там?
— Я с двумя сестрами
— А сестрам сколько лет?
— Одной 19, другой 17
— Он на вас нападал с ножом, да?
— Да
— Кто именно ножом убил отца?
— Я.

«Запись соответствует действительности, я ее не опровергаю», — заявил РБК адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

«Звонила Мария, которая была признана невменяемой <...> В связи с этим ее действия нельзя расценивать как последовательные, понятные ей самой и окружающим. Кстати, нестабильным было состояние и Крестины, и Ангелины», — сообщил РБК адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. Он уточнил, что аудиозапись была приобщена к уголовному делу.

Авторы: Роман Кирьянов, Екатерина Костина, Артём Губенко
Теги: убийство, отец, расшифровка
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