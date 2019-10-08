Мосгорсуд вернул дело Серебренникова на новое рассмотрение в районный суд

«Апелляционное представление удовлетворено частично. Суд постановил отменить постановление Мещанского районного суда Москвы в части возвращения дела прокурору, вернуть уголовное дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда. В части меры пресечения постановление оставлено без изменения», — говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.

Дело было возбуждено в мае 2017 года. Следствие и гособвинение считают, что художественный руководитель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников, генпродюсер Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин, главбух Нина Масляева, уехавшая за границу продюсер Екатерина Воронова и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн руб. из субсидий, которые Минкультуры выделило АНО на проект по популяризации современного искусства «Платформа».



В обвинительном заключении утверждается, что сотрудники «Седьмой студии» в отчетности завышали затраты на проект, а получаемые средства обналичивали через фиктивные договоры с номинальными фирмами, присваивали их и распоряжались ими по своему усмотрению.

Свою вину признал только один фигурант — уволенный из «Седьмой студии» экс-бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других участников дела.