Мосгорсуд вернул дело Серебренникова на новое рассмотрение в районный суд

Московский городской суд отменил принятое ранее Мещанским районным судом решение о передаче дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру для устранения нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения.
По решению Мосгорсуда дело возвращено в Мещанский суд для рассмотрения в новом составе, сообщили РБК в Мосгорсуде.
Мещанский суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру 11 сентября, при этом суд освободил Серебренникова, Юрия Итина, Софью Апфельбаум и Алексея Малобродского от подписки о невыезде, отменив меру пресечения.
Судья Ирина Аккуратова объяснила свое решение тем, что обвинительное заключение содержит «существенные противоречия относительно обстоятельств преступления», которые не могут быть устранены в ходе судебного процесса. Однако обвинение обжаловало это решение, подав апелляцию в Мосгорсуд.