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Дело Серебренникова ,  
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Мосгорсуд вернул дело Серебренникова на новое рассмотрение в районный суд
Мосгорсуд удовлетворил апелляцию обвинения — дело «Седьмой студии» будет заново рассмотрено Мещанским районным судом

Московский городской суд отменил принятое ранее Мещанским районным судом решение о передаче дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру для устранения нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения.

По решению Мосгорсуда дело возвращено в Мещанский суд для рассмотрения в новом составе, сообщили РБК в Мосгорсуде.

Мещанский суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру 11 сентября, при этом суд освободил Серебренникова, Юрия Итина, Софью Апфельбаум и Алексея Малобродского от подписки о невыезде, отменив меру пресечения.

Общество
Обвинение обжаловало возврат дела Серебренникова в прокуратуру

Судья Ирина Аккуратова объяснила свое решение тем, что обвинительное заключение содержит «существенные противоречия относительно обстоятельств преступления», которые не могут быть устранены в ходе судебного процесса. Однако обвинение обжаловало это решение, подав апелляцию в Мосгорсуд.

«Апелляционное представление удовлетворено частично. Суд постановил отменить постановление Мещанского районного суда Москвы в части возвращения дела прокурору, вернуть уголовное дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда. В части меры пресечения постановление оставлено без изменения», — говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.

Дело было возбуждено в мае 2017 года. Следствие и гособвинение считают, что художественный руководитель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников, генпродюсер Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин, главбух Нина Масляева, уехавшая за границу продюсер Екатерина Воронова и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн руб. из субсидий, которые Минкультуры выделило АНО на проект по популяризации современного искусства «Платформа».

В обвинительном заключении утверждается, что сотрудники «Седьмой студии» в отчетности завышали затраты на проект, а получаемые средства обналичивали через фиктивные договоры с номинальными фирмами, присваивали их и распоряжались ими по своему усмотрению.

Свою вину признал только один фигурант — уволенный из «Седьмой студии» экс-бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других участников дела.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгений Калюков
Теги: Кирилл Серебренников
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Обвинение обжаловало возврат дела Серебренникова в прокуратуру
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