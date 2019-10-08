Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Белоруссии

Сферы интеграции

Поручение президента дано в рамках программы экономической интеграции двух стран — проект этой программы 6 сентября парафировали премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас, говорит один из двух собеседников РБК.

Предполагается, что поручение затронет самые разнообразные сферы — унификацию и/или гармонизацию законодательства о налогах и сборах, таможенной политики, энергетической и промышленной политики, связи, банковского надзора и т.д. РБК направил запросы в Минэкономразвития, Минтруд, Минсельхоз, Минздрав, Минкомсвязи, Минтранс, Минэнерго, Минпромторг, Банк России. РБК также направил запрос в Минфин Белоруссии и Совет министров Белоруссии. Представители Минтранса и Минэнерго России отказались от комментариев, в пресс-службе Минпромторга не ответили на запрос.

Программа экономической интеграции России и Белоруссии изначально была прописана еще в Договоре о создании Союзного государства 1999 года и предполагала интеграцию в сферах налогообложения, экономического законодательства, ценовой политики и тарифов, госзаимствований, энергетической, транспортной и телекоммуникационной систем и даже денежно-кредитной политики и пенсионного обеспечения. Однако некоторые сферы гармонизировать особенно трудно или вовсе невозможно. Например, в области пенсионного обеспечения обе страны начали повышать пенсионный возраст — Белоруссия раньше, Россия позже. В Белоруссии пенсионный возраст должен вырасти на три года к 2022 году — до 63 лет для мужчин и до 58 лет для женщин, а в России к 2028 году пенсионный возраст увеличится до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Неясно, входит ли пенсионная система в перечень вопросов, где будет прорабатываться синхронизация законодательств (РБК направил запрос в Минтруд).

Сближение законодательств России и Белоруссии потребует достаточно долгой адаптации и серьезных компромиссов, в большей степени со стороны Белоруссии, прокомментировала РБК заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян. Легче всего, по ее мнению, будет сформировать общие основы трудового законодательства, оплаты труда, социальной политики. «Хотя здесь тоже будут противоречия, потому что уровень социальной поддержки в Белоруссии в относительном выражении чуть выше, чем в России», — отметила эксперт.

Серьезно отличаются и налоговые политики двух стран. «В России — косвенное налогообложение, которое больше направлено на стимулирование конкуренции и либерализацию рынка. В Белоруссии система прямых налогов, достаточно высокий уровень государственных субсидий, поддержки, в том числе через налоговое регулирование, особенно сельского хозяйства», — рассказала эксперт.

При сближении таможенного регулирования Белоруссия проявит протекционизм. «Сейчас она проходит согласования для вступления в ВТО и одновременно пытается защитить собственного производителя. При сближении законодательства с Россией по некоторым особенно чувствительным для белорусской экономики товарам возможны исключения из правил и протекционизм», — пояснила Мигранян.

Единая валюта в последнюю очередь

Едва ли не самый чувствительный вопрос — о едином эмиссионном центре (эта цель обозначена в союзном договоре). Стороны решили этим вопросом пока не заниматься. В программе интеграции, парафированной в начале сентября, об объединении эмиссионных банков и единой валюте речь не идет, отмечал «Коммерсантъ». Это подтвердил в интервью РБК и глава белорусского МИДа.

У сторон есть консенсус, что вопрос о единой валюте нужно ставить в последнюю очередь. Россия и Белоруссия не допустят ошибки европейских стран, которые объединили денежно-кредитную и валютную политику до сближения бюджетных систем; сначала нужно создать единое экономическое пространство, единое налоговое законодательство, единые правила игры для бизнеса и лишь затем думать о единой валюте, говорил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Наиболее сложная сфера интеграции — финансовый рынок. «Режим формирования валютного курса в России коренным образом отличается от белорусского. Если в России применяется режим свободного плавания, то Белоруссии до этого далеко. В этой сфере можно ожидать самые серьезные трудности, и работа над ней начнется в последнюю очередь», — согласна Мигранян.