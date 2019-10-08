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Общество ,  
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СМИ опубликовали видео следственного эксперимента с сестрами Хачатурян

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео следственного эксперимента, на котором сестры Хачатурян показывают, как совершили убийство отца.

На записи Мария, Крестина и Ангелина Хачатурян подробно рассказывает о том, как совершили убийство. По словам девушек, они подошли к отцу со спины, когда он сидел на кресле. Удары они нанесли одновременно: ножом в шею и молотком по голове.

Ранее Life опубликовал аудиозапись первого звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства.

Мария, Крестина и Ангелина Хачатурян были задержаны летом 2018 года по подозрению в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Его тело обнаружили дома на Алтуфьевском шоссе 27 июня прошлого года. Защита сестер утверждает, что девушки совершили убийство из самообороны, так как они в течение нескольких лет подвергались издевательствам и сексуальному насилию со стороны отца. Дело Марии Хачатурян выделили в отдельное производство, ее признали невменяемой в момент совершения предполагаемого преступления.

Теги: убийство, отец
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