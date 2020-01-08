СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране

Согласно западным службам разведки, есть свидетельства перегрева двигателя самолета и крушение произошло из-за технической неисправности, сообщает Reuters. Его, как считают спецслужбы, не сбивала ракета

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Западная разведка считает, что упавший в Тегеране самолет «Международной украинской авиакомпании» (МАУ) не был сбит ракетой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Канады.

По предварительной версии, лайнер разбился из-за технической неисправности. Собеседник агентства уточнил: никаких доказательств того, что самолет сбила ракета, нет. Западные службы разведки утверждают, что есть свидетельства перегрева двигателя самолета. По их мнению, это можно считать наиболее вероятной причиной крушения. Boeing отказался дать агентству комментарий по этому поводу.

Самолет МАУ, летевший в Борисполь, разбился ночью 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Телеканал Al-Hadath в своем Twitter предполагал, что самолет могла случайно сбить ракета. В ту же ночь Тегеран атаковал военные базы в Ираке, на которых находились американские служащие, выпустив десятки ракет.