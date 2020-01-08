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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране
Согласно западным службам разведки, есть свидетельства перегрева двигателя самолета и крушение произошло из-за технической неисправности, сообщает Reuters. Его, как считают спецслужбы, не сбивала ракета
Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Западная разведка считает, что упавший в Тегеране самолет «Международной украинской авиакомпании» (МАУ) не был сбит ракетой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Канады.

По предварительной версии, лайнер разбился из-за технической неисправности. Собеседник агентства уточнил: никаких доказательств того, что самолет сбила ракета, нет. Западные службы разведки утверждают, что есть свидетельства перегрева двигателя самолета. По их мнению, это можно считать наиболее вероятной причиной крушения. Boeing отказался дать агентству комментарий по этому поводу.

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Самолет МАУ, летевший в Борисполь, разбился ночью 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Телеканал Al-Hadath в своем Twitter предполагал, что самолет могла случайно сбить ракета. В ту же ночь Тегеран атаковал военные базы в Ираке, на которых находились американские служащие, выпустив десятки ракет.

После крушения самолета иранские власти утверждали, что авиакатастрофу вызвала «техническая причина». По их данным, в двигателе самолета произошел пожар, а пилот совершил неудачную попытку взять лайнер под контроль. «Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе», — утверждал глава пресс-службы Министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Низами.

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Представители Киева в Тегеране сначала тоже исключили версию теракта или ракетной атаки. Позже пресс-служба дипломатического ведомства, однако, убрала из своего заявления слова о том, что исключает такую причину авиакатастрофы. Теперь, на сайте заявлено, что причинами займется комиссия, а другие заявления о том, из-за чего разбился самолет, не носят официального характера.

Авиакомпания, в свою очередь, утверждала, что последнее техническое обслуживание лайнера производили 6 января. Самолет был выпущен в 2016 году, компания получила его непосредственно с завода, экипаж, как утверждала МАУ был «надежным».

Материал дополняется

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Иран, авиакрушение
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