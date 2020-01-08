Крушение украинского пассажирского самолета в Иране. Главное

Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана разбился украинский пассажирский Boeing 737, на борту находились не менее 170 человек. Что известно об авиакатастрофе — в материале РБК

Фото: Mohammad Nasiri / AP

Что произошло

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.

Самолет вылетел из Тегерана в 05:42 по местному времени. Он должен был приземлиться в аэропорту Борисполь в 08:00 (09:00 мск).

Лайнер перестал подавать сигналы через две минуты после взлета.

Погибшие