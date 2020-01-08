Крушение украинского самолета в Иране , 08 янв, 09:22
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Крушение украинского пассажирского самолета в Иране. Главное
Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана разбился украинский пассажирский Boeing 737, на борту находились не менее 170 человек. Что известно об авиакатастрофе — в материале РБК
Что произошло
- Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.
- Самолет вылетел из Тегерана в 05:42 по местному времени. Он должен был приземлиться в аэропорту Борисполь в 08:00 (09:00 мск).
- Лайнер перестал подавать сигналы через две минуты после взлета.
Погибшие
- По данным украинского МИДа, все находившиеся на борту погибли.
- На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
- Посольство Украины работает над установлением личностей погибших. Его сотрудники находятся в аэропорту Тегерана.
- Большинство находившихся на борту лайнера были гражданами Ирана.