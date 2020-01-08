В Иране объявили день траура по жертвам авиакатастрофы и давке в Кермане

В Иране объявили день траура по жертвам авиакатастрофы и давке в Кермане

Правительство Ирана объявило 9 января днем траура по жертвам крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани. Об этом в своем Twitter сообщил представитель правительства Ирана Али Рабийи.

Утром 8 января самолет Boeing 737, вылетевший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после взлета. По данным «Международных авиалинии Украины», на борту разбившегося лайнера находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. В списке погибших пассажиров значатся две гражданки Украины, трое граждан Великобритании, трое граждан Германии, четыре гражданина Афганистана, десять подданных Швеции, 63 гражданина Канады и 82 гражданина Ирана. Экипаж полностью состоял из граждан Украины.

7 января появились жертвы из-за давки на похоронах иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в результате ракетного удара США. Associated Press со ссылкой на государственное телевидение передало, что 35 человек погибли и 48 пострадали. Позже государственное телевидение сообщило о 32 погибших и 190 пострадавших.