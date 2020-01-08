Зеленский поручил возбудить уголовное дело из-за крушения лайнера

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору возбудить уголовное дело по факту крушения украинского самолета в Тегеране. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Также президент поручил провести проверку всех гражданских самолетов в стране. Уточняется, что это будет сделано независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В МАУ сообщили, что на борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. По данным МИД Украины, все они погибли. Власти Ирана заявили, что лайнер разбился из-за возгорания в двигателе. В посольстве Украины в Иране исключили теракт как возможную причину крушения.

После катастрофы МАУ на неопределенный срок приостановили полеты в Тегеран. В свою очередь Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендацию не использовать для полетов воздушное пространство Ирака и Ирана, а также избегать полетов над Персидским и Оманским заливами.