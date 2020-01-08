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Гибель Сулеймани ,  
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Атака Ирана на базу США в Ираке. Главное
Иран нанес ракетные удары по военным объектам в Ираке, на которых размещены американские военные. Тегеран назвал атаки ответом на убийство генерала Касема Сулеймани

Что случилось

  • В среду, 8 января, Иран выпустил более десятка ракет по базам в Ираке, где дислоцированы американские военные. Обстрелам, которые начались после полуночи по московскому времени, подверглись как минимум два объекта, сообщили в Пентагоне. Это аэропорт Эрбиля и авиабаза Айн аль-Асад.
  • В общей сложности Иран выпустил 15 ракет, под обстрел попала еще и авиабаза в городе Таджи к северу от Багдада, передает Bloomberg со ссылкой на двух американских чиновников. Позднее Reuters со ссылкой на заявление Минобороны Ирака сообщил, что Тегеран запустил 22 ракеты.
  • Иран назвал свои действия ответом на гибель командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани. Он был убит в результате американского авиаудара, санкционированного президентом США Дональдом Трампом. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «суровую месть» Вашингтону в ответ на убийство иранского командира.
  • Ответственность за атаку по американским базам в среду взял на себя КСИР, сообщило агентство IRIB News. Иранское военное формирование предупредило, что впредь мишенью Ирана могут стать союзники США в регионе, которые размещают у себя американских военных.
  • Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал авиаудары против американских объектов «пропорциональными мерами» в ответ на «трусливые атаки против наших граждан и высокопоставленных политических деятелей». Он добавил, что Тегеран не желает «эскалации войны».
  • Точных данных о пострадавших в ходе иранских авиаударов нет. В Минобороны Ирака заявили об отсутствии жертв среди иракских солдат. Около 80 человек погибли при ракетном обстреле американских авиабаз, сообщает иранский телеканал Press TV, однако отмечает, что не может независимо подтвердить точное число жертв.
  • По словам Дональда Трампа, США проводят оценку ущерба от обстрелов. «Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке», — написал американский лидер в Twitter.

Реакция

  • Глава МИД Великобритании Доминик Рааб осудил иранские удары, призвав Тегеран воздержаться от повторения «таких опасных действий». Дальнейший рост военной напряженности на Ближнем Востоке играет на руку запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», добавил он.
  • Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси призвала остановить провокации в отношении Ирана. Она отметила, что внимательно наблюдает за ситуацией после ракетного удара по военным базам в Ираке. «Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, прекратив ненужные провокации со стороны администрации, и потребовать от Ирана прекратить насилие», — написала она в Twitter. Пелоси добавила, что США и международное сообщество «не могут позволить себе войны».
  • Трамп пообещал в среду утром выступить с официальным заявлением о ракетном обстреле американских авиабаз в Ираке.
  • Эти удары стали «пощечиной» США, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
  • Российские власти пока не комментировали действия Тегерана.

Что будет дальше

Иран считал необходимым ответить на убийство Сулеймани, но не хотел развязывать с США открытую войну, считает эксперт Центра новой американской безопасности Илан Голденберг. «Эффектные и символичные авиаудары, которые не привели бы к смертям американцев, — подходящее средство для достижения такой цели», — считает он.

По мнению Голденберга, лучшей реакцией Трампа на атаку Ирана стало бы отсутствие встречного ответа. «Я [надеюсь], что его (Трампа. — РБК) люди достаточно умны, чтобы понять это и не начинать разрабатывать новые планы [атак] в Пентагоне», — написал он в Twitter.

Ликвидация Сулеймани нанесла больше урона Ирану, чем ракетные удары — США, отметил Голденберг. При этом аналитик указал, что вопросы будущего ядерной программы Ирана и присутствия американских войск в Ираке остаются неразрешенными. Ранее парламент Ирака проголосовал за резолюцию, призывающую власти страны к выдворению из страны иностранного военного контингента.

Другой аналитик, исполнительный директор Вашингтонского института ближневосточной политики, бывший сотрудник Совета нацбезопасности США Майкл Сингх считает, что Трамп едва ли воздержится от ответа на авиаудары Ирана. «Я скептично отношусь к тому, что Трамп решит вообще никак не отвечать на атаку Ирана, учитывая серьезность такого шага [со стороны Тегерана]», — сказал он агентству Axios.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Дональд Трамп, Иран, США, ракетные удары, Ирак, Касем Сулеймани
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