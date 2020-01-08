Атака Ирана на базу США в Ираке. Главное

Что случилось
- В среду, 8 января, Иран выпустил более десятка ракет по базам в Ираке, где дислоцированы американские военные. Обстрелам, которые начались после полуночи по московскому времени, подверглись как минимум два объекта, сообщили в Пентагоне. Это аэропорт Эрбиля и авиабаза Айн аль-Асад.
- В общей сложности Иран выпустил 15 ракет, под обстрел попала еще и авиабаза в городе Таджи к северу от Багдада, передает Bloomberg со ссылкой на двух американских чиновников. Позднее Reuters со ссылкой на заявление Минобороны Ирака сообщил, что Тегеран запустил 22 ракеты.
- Иран назвал свои действия ответом на гибель командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани. Он был убит в результате американского авиаудара, санкционированного президентом США Дональдом Трампом. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «суровую месть» Вашингтону в ответ на убийство иранского командира.
- Ответственность за атаку по американским базам в среду взял на себя КСИР, сообщило агентство IRIB News. Иранское военное формирование предупредило, что впредь мишенью Ирана могут стать союзники США в регионе, которые размещают у себя американских военных.
- Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал авиаудары против американских объектов «пропорциональными мерами» в ответ на «трусливые атаки против наших граждан и высокопоставленных политических деятелей». Он добавил, что Тегеран не желает «эскалации войны».
- Точных данных о пострадавших в ходе иранских авиаударов нет. В Минобороны Ирака заявили об отсутствии жертв среди иракских солдат. Около 80 человек погибли при ракетном обстреле американских авиабаз, сообщает иранский телеканал Press TV, однако отмечает, что не может независимо подтвердить точное число жертв.
- По словам Дональда Трампа, США проводят оценку ущерба от обстрелов. «Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке», — написал американский лидер в Twitter.
Реакция
- Глава МИД Великобритании Доминик Рааб осудил иранские удары, призвав Тегеран воздержаться от повторения «таких опасных действий». Дальнейший рост военной напряженности на Ближнем Востоке играет на руку запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», добавил он.
- Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси призвала остановить провокации в отношении Ирана. Она отметила, что внимательно наблюдает за ситуацией после ракетного удара по военным базам в Ираке. «Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, прекратив ненужные провокации со стороны администрации, и потребовать от Ирана прекратить насилие», — написала она в Twitter. Пелоси добавила, что США и международное сообщество «не могут позволить себе войны».
- Трамп пообещал в среду утром выступить с официальным заявлением о ракетном обстреле американских авиабаз в Ираке.
- Эти удары стали «пощечиной» США, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
- Российские власти пока не комментировали действия Тегерана.