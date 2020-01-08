Атака Ирана на базу США в Ираке. Главное

Что будет дальше

Иран считал необходимым ответить на убийство Сулеймани, но не хотел развязывать с США открытую войну, считает эксперт Центра новой американской безопасности Илан Голденберг. «Эффектные и символичные авиаудары, которые не привели бы к смертям американцев, — подходящее средство для достижения такой цели», — считает он.

По мнению Голденберга, лучшей реакцией Трампа на атаку Ирана стало бы отсутствие встречного ответа. «Я [надеюсь], что его (Трампа. — РБК) люди достаточно умны, чтобы понять это и не начинать разрабатывать новые планы [атак] в Пентагоне», — написал он в Twitter.

Ликвидация Сулеймани нанесла больше урона Ирану, чем ракетные удары — США, отметил Голденберг. При этом аналитик указал, что вопросы будущего ядерной программы Ирана и присутствия американских войск в Ираке остаются неразрешенными. Ранее парламент Ирака проголосовал за резолюцию, призывающую власти страны к выдворению из страны иностранного военного контингента.

Другой аналитик, исполнительный директор Вашингтонского института ближневосточной политики, бывший сотрудник Совета нацбезопасности США Майкл Сингх считает, что Трамп едва ли воздержится от ответа на авиаудары Ирана. «Я скептично отношусь к тому, что Трамп решит вообще никак не отвечать на атаку Ирана, учитывая серьезность такого шага [со стороны Тегерана]», — сказал он агентству Axios.