Украина убрала слова об исключении версии теракта при крушении Boeing

Посольство Украины в Иране исправило сообщение о крушении самолета в Тегеране, убрав из него слова об исключении версии теракта. Обновленное сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Ранее в том же сообщении говорилось, что, по предварительным данным, катастрофа произошла по техническим причинам, а версия теракта исключена. Теперь на сайте сказано, что причины авиакатастрофы выясняет комиссия, а любые другие заявления о причинах крушения не носят официального характера.

Пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» разбился утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, все они погибли. Иранские власти заявили, что причиной катастрофы стало возгорание в двигателе лайнера.